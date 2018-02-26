▲切膚之愛基金會連瑪玉學苑失智日間照顧中心舉辦開幕典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）

全國首座圖書館結合長照服務機構在彰化縣大村鄉誕生了，切膚之愛基金會連瑪玉學苑失智日間照顧中心26日舉辦開幕典禮，特別邀請彰化市魏愛倫學苑的失智長輩以斗笠舞揭開序曲。

▲長輩透過「銀髮認知訓練機」活動進行遊戲大PK。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）

彰化縣長魏明谷、大村鄉長游盛、切膚之愛基金會董事長陳穆寬、執行長詹麗珠為全國首座圖書館結合長照服務機構開幕啟用，共同見證彰化縣失智整合服務邁向新的里程碑。魏明谷說，推動醫療與社區整合服務，提供完善連續性長期照護服務，更能照顧社區民眾在地安老，共同營造長照友善城市。

▲魏明谷也加入現場遊戲，帶動熱鬧氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）

美商多特瑞公司按摩師連結芳香療法與泡腳活動，為長輩們按摩抒壓，更致贈連瑪玉學苑一整組天然精油。點睛科技公司與專業治療師，打造銀髮認知訓練機，訓練反應力、注意力，縣長魏明谷和長輩於現場進行遊戲大PK，帶動現場熱鬧氣氛。

▲透過芳香療法與泡腳活動，按摩師為長輩們按摩抒壓。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）

連瑪玉學苑位於大村鄉圖書館2樓，失智長輩下樓就可以在圖書館「讀冊」，旁邊則是大村鄉槌球場，透過學習打槌球，可達到良好的健身效果。苑區充滿歐式田野鄉村風情，並延伸家的溫馨氛圍，144坪的空間採無障礙設計，長輩們可以輕鬆、自由遊走每一個空間。

▲透過芳香療法與泡腳活動，按摩師為長輩們按摩抒壓。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）

連瑪玉學苑設有視聽區、飲食教學互動區、才藝手作區、活動休憩區及陽光暖房，讓失智長輩享有多元的照顧與服務。強調其功能性，無論是餐飲、活動、小憩，都能享受明亮、潔白、清爽的舒適感；大村鄉正新輪胎營養部，每天提供熱騰騰的老人營養膳食，為優美的環境更加添無限的溫暖與關懷。

▲彰化縣長魏明谷也與長輩們分享長壽的秘訣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.02.26）

詹麗珠指出，這次日間照顧中心，將圖書館結合長照機構，打造成北歐鄉村的風格，同時提供小規模多機能的服務，有四床可夜宿喘息，是一個無障礙的空間，有視聽室、互動廚房、泡腳池等，還有專業人員幫助長輩做健康促進的服務，目前已有多位長者入住，歡迎大家來預約。