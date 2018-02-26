嘉義縣農民節慶祝表揚大會 張花冠：開創農業新時代NOWnews今日新聞 (2018-02-26 19:56)
嘉義縣政府舉辦107年農民節慶祝大會，26日下午在縣議會舉辦，縣長張花冠、議長張明達、太保市長黃榮利、溪口鄉代理鄉長孫維聰、議員葉孟龍、詹婉蓁、林秀琴、縣農會理事長邱耀瑞，與各界人士一同祝賀表揚優秀農民，感謝農民們長期深耕地方的努力及付出。
農民節慶祝活動，由精彩的魔術表演揭開序幕。會中表揚十大產銷班、2017健康優質設施小果番茄競賽得獎農民及優良農事小組長、示範農家、畜產、糧食生產、優良水利小組長、毛豬運銷、蔬果運銷等農業有功人員，典禮當中穿插新港鄉農會的舞蹈表演、布袋鎮農會家政班的樂團表演、溪口鄉農會家政班的劇團表演，現場熱鬧非凡。
張花冠表示，農民長期深耕嘉義這片土地，才造就出嘉義農業大縣的版圖，而縣府也會努力建構嘉義縣安全、安心、健康的品牌農業，並積極招募更多年輕人返鄉投入農業革新，讓傳統式務農轉型為一個高產值、高競爭力的產業，開創嘉義農業新時代。
嘉義縣政府對近年發生許多食安問題，強調秉持「沒有產地良心，就沒有食品安全」的理念，積極建構嘉義縣的安全農業生產體系，促進農業轉型升級，並從源頭控管、重建生產管理及加強查驗等面向著手，陸續推動食安大樓、水產精品加值產業園區、GLOBAL G.A.P驗證計畫及品牌農業等專案計畫，建立從農場到餐桌的安全體系，並駛嘉義縣農業生產規範及規格可以與國際接軌，提升產品優勢與產業競爭力。
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