住家疑遭縱火 涉案者竟是屋主親弟弟中央社 (2018-02-26 19:50)
苗栗警分局26日表示，苗栗市一處民宅騎樓遭人縱火，員警獲報到場，撲滅火勢確認無人受傷後，調閱監視器影像，屋主認出涉嫌縱火者竟是親弟弟。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年2月26日
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