【環球網綜合報導】一條通往大東京地區幹道的修建遇到障礙，一小塊沒有其它大用、灌木叢生的草地，正好處於幹道的必經之路上，然而耗費三年時間日本都沒有找到該土地的所有者。

據FT中文網2月26日報導，日本逾20%的土地沒有可以立即聯絡到的土地所有人，對於政府以及建築和地產行業而言，這是一個不斷蔓延的噩夢。

日本國土交通省土地建設產業局的正本一郎(Uichiro Masumoto)說，事實上，有一個頑固的土地所有者反而好一些。現實情況要糟得多：根本找不到土地所有者。上述的那塊土地最後的登記時間是1904年，所有者是一位出生於明治天皇時期的女性。翻閱歷史檔案，日本官員最終找到了該土地的148位繼承人，然而只是麻煩的開始。

148位繼承人中，8位已經移民國外。後來在發出了近200封信函並進行了多次走訪后，政府放棄了。一家法院裁決道路施工繼續向前推進。整個過程耗費了三年的時間。

報導稱，上述事例只是人口老齡化和城市化的日本面臨的一個日益嚴重的問題的縮影。土地曾經是封建財富，今天仍受到不可動搖的財產權的保護，但現在有些土地卻變得一錢不值，所有者棄之而去。

報導稱，逾20%的日本土地，相當於丹麥的國土面積，沒有可以立即聯絡到的所有者。預計到2020年，這類土地的面積將超過愛爾蘭的國土面積——對於政府以及建築和地產行業而言，這是一個不斷蔓延的噩夢。因為，如果沒人知道土地的所有者是誰，那麼除了亂倒垃圾的人以外，誰都無法使用它。

森林中的道路無人維護，太陽能發電廠成為爛尾項目，財產稅收不上來。根據日本一民間無主土地工作小組統計的數據，到2040年，由此造成的經濟成本將從每年1800億日元(約合人民幣106億)上升到3100億日元。該無主土地工作小組的負責人、曾任岩手縣知事增田寬也(Hiroya Masuda)說，隨著人口減少，越來越多的土地沒有了使用的機會。

據報導，日本人口在2017年減少了40.3萬。按照目前的趨勢發展下去，到2065年總人口將從1.265億降至8800萬，到2115年僅剩下5100萬。農村地區的降速最快，青森、秋田和岩手等北部縣份的人口每年減少約1%。