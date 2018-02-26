新營救國團邀您一起高歌中央社 (2018-02-26 17:01)
(中央社訊息服務20180226 17:00:52)大家都很喜歡唱歌吧，不論是跟家人朋友在KTV高歌一曲，或是戴著耳機跟著音樂一起哼哼唱唱，同時享受著美好時光。新營救國團特別聘請王心亮老師教授國、台語歌唱技巧，讓亮亮老師為您指導基本樂理與發音技巧，不論是國、台語的發音、咬字技巧、呼吸的掌握、歌曲的抑揚頓挫及感受歌曲所要表達的情感等等，讓您輕鬆學習，快樂唱歌。
課程內容：國台語歌唱技巧 3/6-4/24 二 19:00-21:00需另繳材料費：120元。(亦可自行選購CD或DVD：80元)。
3/1前報名享報名優惠價，3/2起恢復原價。學習有活力、生活更亮麗，臺南市終身學習中心將繼續伴您一起成長，洽詢專線：臺南市救國團新營終身學習中心06-6331331或上臺南市救國團網站瀏覽http://tnctc.cyc.org.tw 。
訊息來源：社團法人中國青年救國團
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