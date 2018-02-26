新營救國團邀您一起做運動中央社 (2018-02-26 17:00)
(中央社訊息服務20180226 16:59:42)大家都很喜歡吃美食，不論你我都一樣，尤其是過年時全家人聚在一起享用團圓飯，可過完年後大家一定很不想面對體重機吧!為此新營救國團為了回饋學員，特地推出一系列特惠課程，其中包含了面對美食毫無忌口後，也可輕鬆擁有、揮汗淋漓的運動時間；也有讓爸媽們跟家中寶貝一起上課運動玩遊戲，促進親子感情的親子輕鬆玩瑜珈。
新營救國團推出特惠課程如下：「腰瘦」肚皮舞 910元 五 17:50-18:50 3/9-5/4輕鬆玩瑜珈 910元 五 10:00-11:00 3/9-5/4親子輕鬆玩瑜珈 1050元 三 10:00-11:00 3/7-5/2
3/1前報名享特惠價，3/2起恢復原價。學習有活力、生活更亮麗，臺南市終身學習中心將繼續伴您一起成長，洽詢專線：臺南市救國團新營終身學習中心06-6331331或上臺南市救國團網站瀏覽http://tnctc.cyc.org.tw 。
訊息來源：社團法人中國青年救國團
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