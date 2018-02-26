(中央社訊息服務20180226 16:56:14)農曆新年每天大吃大喝玩，你的身材是不是不知不覺一眠大一吋了呢?沒關係，裕誠中心早就幫你想好健身的課程囉！裕誠中心課程除了有『健康運動類』外，更有其他『工商管理類』、『文創藝能類』、『語文類』還有『兒童成長類』，你想的到課程裕誠中心應有盡有。在2月28日前報名享有史上最激優惠價格，全民都可報名的『國民經濟課程』與『日光課程』，只要花費999元就能來上課了；推出了『銀髮族專區』凡年滿60歲以上報名老愛專區可以享65折優惠。



這次的單元課更是新推出電腦課程，老師上課生動有趣讓你對電腦不再恐懼，相信上過一次課程就會想接著報名上課；此外深受文青喜歡的療癒系手作，老師每次都安排不同內容讓學友能學習到新體驗的課程。



早鳥專案:新生報名學費可享93折，舊生可享88折；早鳥專案長青銀髮族:60-64歲享有75折、65歲以上學費7折優惠，此優惠到2月28日止；學友優惠:新生學費可享95折，舊生學費可享9折到3月6日止，全部的課程從3月7日陸續開課，等你來報名唷。



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訊息來源：社團法人中國青年救國團