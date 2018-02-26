以自身遺憾為例 楊政倫勉選手拚HBL冠軍中央社 (2018-02-26 18:50)
高中曾獲選HBL人氣王的能仁家商籃球隊助理教練楊政倫26日參觀HBL30週年特展時表示，常想起自己當年未能摘冠的遺憾，讓他總以此鼓勵選手努力追求冠軍榮耀。中央社記者李晉緯攝 107年2月26日
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- PICONO 國際系列 放眼國際時尚腕錶-IP黑/48mm
- Panasonic國際13-16坪CS/CU-LX90BHA2變頻冷暖空調_含配送到
- 【DIJIA】DJ-B3線控精品網椅(三色可選)
- LUMINOX 雷明時 任務系列腕錶-紅/44mm
- 【樂活玩家】波浪雙層抽屜衣櫥架(附布套)
- msi微星 CUBI 3 SILENT S-006TW i3-7100U WIN10 迷你電腦
- 【ALMI】DOCKER SURF-三桿造型壁架
- 【House Door】日本防蹣抗菌布套10cm厚竹炭支撐記憶床墊(單
- 【H&D】台灣製造 Franke 法蘭克L型高背沙發(左右型)
- 【R.Q.POLO】搖滾天堂 頂級AB版/蓖馬棉-雙人加大床包兩用被
體操【NOWnews今日新聞】
戀愛零經驗！羽生結弦熱衷事業 女友遙遙無期【北京新浪網】
18億巨獎得主私生活曝光:出資翻修消防站-組圖【北京新浪網】
羽生結弦是否退役仍未知 教練暗示或將與其分手【北京新浪網】
C羅超梅西拿金靴還真有門!摘掉西甲進球難的帽子【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》