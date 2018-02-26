HBL30週年特展 老學長現身憶當年中央社 (2018-02-26 18:50)
「我們的HBL年代30週年特展」在三創園區展出，曾獲MVP的張容軒（左2）、洪康橋（右）與曾獲人氣王的楊政倫（左），以及曾獲抄截、助攻雙冠王的邱日誠（右2）26日現身展場，以「學長」身分回味自己的HBL時代。中央社記者李晉緯攝 107年2月26日
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