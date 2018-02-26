柯文哲到TMS暢談自身經驗中央社 (2018-02-26 18:50)
台北市長柯文哲26日下午到台北市影視音實驗教育機構（TMS）以台北燈節、一日雙塔及世大運為題發表短講，以自身經驗暢談人生觀。中央社記者梁珮綺攝 107年2月26日
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