HBL30週年特展 獎盃紀念幣一次看中央社 (2018-02-26 18:50)
「我們的HBL年代30週年特展」26日持續在三創園區展出，陳列高中籃球聯賽（HBL）新人王獎盃、冠軍紀念幣等珍貴展品。中央社記者李晉緯攝 107年2月26日
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