HBL30週年特展 三創園區登場中央社 (2018-02-26 18:50)
「我們的HBL年代30週年特展」在台北三創園區登場，展示高中籃球聯賽（HBL）30年來的珍貴回憶，邀請民眾一同前來回味HBL的經典時代。中央社記者李晉緯攝 107年2月26日
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