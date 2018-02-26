HBL30週年特展 猜今年冠軍抽好禮中央社 (2018-02-26 18:50)
「我們的HBL年代30週年特展」在三創園區持續展出，球迷可免費參觀，參與現場預測今年冠軍隊伍活動還有機會獲得經典好禮。中央社記者李晉緯攝 107年2月26日
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