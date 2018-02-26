桃猿火腿交流賽 洋投扛先發王柏融打3棒中央社 (2018-02-26 18:27)
（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職Lamigo桃猿隊明天啟程赴北海道，將與日職火腿隊打兩場交流賽，由洋投道恩斯、克恩三世先發，中心棒次分別由王柏融、林泓育扛第3、4棒，總教練洪一中表示，全力以赴。
桃猿隊明天早上搭機赴北海道，將於2月28日、3月1日於札幌巨蛋與日職火腿隊打兩場交流賽，預計由洋投道恩斯、克恩三世扛先發，出賽順序還不確定，其餘本土本季預定先發投手人選王溢正、林樺慶和黃子鵬會安排中繼登板。
至於先發打序，洪一中表示，目前只確定王柏融打第3棒、林泓育打第4棒，其餘棒次要到北海道後才會確定下來，基本上會跟季賽打序安排差不多；目前中職各隊都已經進入熱身賽階段，也希望透過兩場與高強度職棒球隊交手機會，幫助球員逐步調整進入開季比賽狀態。
洪一中表示，對於這兩場比賽沒有什麼特別的打算，就是全力以赴，用最好的陣容下去打；桃猿隊強打者王柏融是此次日本球團、媒體關注的焦點，比賽還沒開打，日媒對於王柏融的相關報導就不間斷。（編輯：唐聲揚）1070226
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