（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職Lamigo桃猿隊明天啟程赴北海道，將與日職火腿隊打兩場交流賽，由洋投道恩斯、克恩三世先發，中心棒次分別由王柏融、林泓育扛第3、4棒，總教練洪一中表示，全力以赴。



桃猿隊明天早上搭機赴北海道，將於2月28日、3月1日於札幌巨蛋與日職火腿隊打兩場交流賽，預計由洋投道恩斯、克恩三世扛先發，出賽順序還不確定，其餘本土本季預定先發投手人選王溢正、林樺慶和黃子鵬會安排中繼登板。



至於先發打序，洪一中表示，目前只確定王柏融打第3棒、林泓育打第4棒，其餘棒次要到北海道後才會確定下來，基本上會跟季賽打序安排差不多；目前中職各隊都已經進入熱身賽階段，也希望透過兩場與高強度職棒球隊交手機會，幫助球員逐步調整進入開季比賽狀態。



洪一中表示，對於這兩場比賽沒有什麼特別的打算，就是全力以赴，用最好的陣容下去打；桃猿隊強打者王柏融是此次日本球團、媒體關注的焦點，比賽還沒開打，日媒對於王柏融的相關報導就不間斷。（編輯：唐聲揚）1070226