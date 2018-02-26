申花VS恆大首發:均3外援+1U23 鄭智復出替補待命北京新浪網 (2018-02-26 18:34)
日期:2月26日，2018中國足球協會超級杯舉行，上海申花坐鎮虹口足球場迎戰廣州恆大，賽前雙方首發公佈。
上海申花首發：
門將：27-李帥
後衛：16-李運秋、3-李建濱、34-畢津浩、32-艾迪-弗朗西斯
后腰：13-瓜林、26-秦升
前衛：39-叢震（U23）、10-莫雷諾、7-毛劍卿
前鋒：17-馬丁斯
替補：22-邱盛炯、8-張璐、19-李曉明（U23）、25-王林、30-陶金、36-劉若釩（U23）、37-孫世林
廣州恆大首發：
門將：32-劉殿座
後衛：23-鄧涵文（U23）、5-張琳芃、6-馮瀟霆、35-李學鵬
后腰：8-古德利，16-黃博文
前衛：20-於漢超、11-高拉特、29-郜林
前鋒：7-阿蘭
替補：4-徐新、10-鄭智、15-張文釗、17-楊立瑜（U23）、21-張成林、34-馮博軒（U23）、40-劉世博（U23）
裁判員：傅明
（一拳超人）
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