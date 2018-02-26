競彩005 意甲第26輪 卡利亞里VS那不勒斯

卡利亞里目前在意甲的成績是7勝4平14負，暫時排名聯賽第14的位置，儘管上輪面對切沃的客場是1-2落敗，但是目前依舊是積分25分領先降級區5分，還是相對安全的！上輪聯賽落敗也是終結了自己3輪不敗的走勢。

本賽季最大的問題還是存在在他們的進攻端，到現在僅有23個進球比較降級區的球隊也是相差無幾，當中就算是主場也是僅有13個進球入賬。賽季初的他們在主場上面還是有一定的取勝能力的，但是到了現在之後，依靠上輪主場面對費拉拉的2-0勝利，止住了主場三連敗的！不過我們看他們三個輸掉的對手都是尤文，米蘭以及佛羅倫薩等強隊，也是有跡可循，很明顯在面對聯賽強隊的時候，他們基本都是沒有分數入賬！

還有就是在風險上面，此前表現較好的若奧·佩德羅進入新年到現在還是顆粒無收，這個對他們的進攻端還是較大影響！

那不勒斯在歐羅巴的比賽當中，做客萊比錫2-0拿下對手，但是在回到主場卻是1-3落敗，也是由於客場進球的劣勢淘汰出局。到了現在歐羅巴出局，義大利杯出局，球隊也是可以更好的回到聯賽來鞏固目前積分榜第一的位置。

在聯賽當中目前依舊是一分的優勢領先尤文圖斯，上場比賽面對史帕爾依舊是全力出戰我們就可以看出他們在歐戰和聯賽當中的取捨，最後是1-0拿下對手，聯賽完成就連勝沒有給尤文圖斯反超的機會。很明顯本賽季聯賽冠軍還是他們的關鍵，拋開了多線作戰的他們，本場的表現依舊值得關注。

而且他們目前在聯賽客場依舊是一場未輸，11勝1平的成績還勝過尤文圖斯一籌，12場場比賽一共打進了25個進球，丟掉了7個球。死亡三小的陣容，還是在鋒線上給了對手無限的壓力。

而且過去面對卡利亞里的比賽當中最近的10場比賽是沒有輸過，拿下了其中的8場勝利，最近的4次交手全部都是拿下了對手。

初盤是一球球半給到那不勒斯支持，雙方的水位的話還是卡利亞里佔據著優勢！但是這個讓步的情況下，上盤的那不勒斯1.00左右的賠付水平還是吸引到了較多的投注量，熱度從開盤受注后就是傾向在上盤的地方，目前即時盤一球球半的盤口還是架不住上盤的熱度，機構也是一直調整到了球半的位置，這個升盤很明顯就是熱度所導致的升盤，到了現在我們看到上盤的水位還是維持在1.00以上的位置，還是不願意給到太明顯的水位支持，讓上盤吸引打更多的籌碼，不過目前還是可以看到上盤依舊有降水的操作，機構還是不願意承擔過多的賠付，本場比賽那不勒斯穿盤在即！

推薦：那不勒斯-1.5

競彩：005讓球主負

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