上期開獎號碼回顧：

體彩大樂透上期開獎號碼：05 06 08 09 15+04 11

前區：和值43，奇偶比3：2，區間比4：1：0，012路走勢為3：0：2。

後區：奇偶比1：1，大小比1：1，012路走勢為12路。

下期號碼走勢及分析：前區分析《一區：01-12，二區：13-24，三區：25-35》

奇偶比：上期奇偶比為3：2，結合奇偶比走勢及遺漏數據分析，下期主要看好奇偶比1：4組合，防2：3組合。

區間比：上期區間比開出為4：1：0，預計下期重點關注區間比值：3：0：2。

012走勢：上期開出012路號碼比值為3：0：2，結合012路走勢分析，預計下期0、1路主，2路為輔的組合模式最佳，012路碼走勢重點關注比值：2：3：0。

和值：上期開出和值43點，1路和值。結合近期和值與和值振幅走勢來看，下期和值落98點左右最佳。重點關注91-102點之間出號。

後區分析《大小劃分：01-06為小號區，07-12為大號區》

上期後區開出：04、11，兩大一小、一奇一偶，差值為7。根據近期整體走勢來看，本期不看好差值23開出。

號碼推薦：

前區號碼推薦：05 07 10 11 14 15 17 23 29 30 33 34

後區號碼推薦：03 06 10 11

（500彩票網）