眾所周知，作為全美超模創始人，身兼監製與主持人的Tyra Banks（泰拉·班克斯）雖然已經退役多年，但人們對她的關注度依然不減。可不是，近期《自我》雜誌拍攝了一段有關Tyra Banks與美國愛康諾迪克Commercial 1750（20716）跑步機的視頻。

視頻中，Tyra Banks利用她模特生涯中積累的專業技能分別對普通的步行者、速度步行者、徒步旅行者、購物中心的步行者、芭蕾舞者、擊劍者、殭屍等在美國愛康諾迪克Commercial 1750（20716）跑步機上的步態進行了評論。最後，經過Tyra Banks的評論訓練，這些人的步態可以媲美頂級模特。

（圖片來源網路）

在Tyra Banks看來，每個人行道都可以是跑道。對於普通的步行者，在步行的過程中，要有信心。保持肩部平直，下巴不要像烏龜一樣收縮，脖子要伸長開來。對於追求速度的步行者，Tyra Banks以親身經歷告訴大家，有些模特走路特別性感，全程都在扭臀，這種走路方式，太過了。她建議步行時，盡量臀部不要動，然後再開始前進。對於徒步旅行者，可以想像自己的目標是和自己喜歡的女孩結婚，然後追求她，這樣步行就會更加有動力。對於購物中心的步行者（看起來跟她媽媽差不多年紀），年齡只是跑道上的一個數據，並不影響，我們的目標是通過運動抵制過度消費。

（圖片來源網路）

芭蕾舞女演員的步態也受到了Tyra Banks批評，芭蕾舞女演員的步態特別容易讓人覺得無聊。Tyra Banks表示其實可以把它想像成吃堅果不斷的探索過程，而且整個過程中靈魂要處於放鬆的狀態。無一例外，擊劍者也遭到了Tyra Banks的批評。擊劍者的軍刀很鋒利，但行走很鈍，而且走路的過程中，只是右腿在運動。Tyra Banks建議擊劍者走路時應當左腿也動起來，同時配合雙手。最後一個就是喪屍，Tyra Banks表示對於喪屍而言，並不是說你沒有生命了，你的行走就應該毫無生氣。Tyra Banks親述她在當模特的過程中，特別不喜歡眼神無光的模特的走路狀態。所以她強烈建議步行者要把自己當做一個精神飽滿的人，以最好的狀態步行，不要毫無朝氣。

由此可見，無論是普通的步行者、徒步旅行者、芭蕾舞者，還是擊劍者、殭屍等，他們的步態在Tyra Banks看來，都存在一定的問題。那麼究竟該如何糾正步態呢？一台多功效、有內涵的美國愛康諾迪克Commercial 1750就能夠幫到你，讓我們來了解下如何正確使用它。

（1）美國愛康諾迪克Commercial 1750擁有3.8 CHP DurX？ 馬達，超強動力。同時，還配備雙冷卻風扇來散熱。在減震上，採用Runners Flex？ 可調節式減震系統，有效保護運動者的膝蓋和關節。所以，對於步行者來說，為了保護膝蓋和關節，在使用美國愛康諾迪克Commercial 1750的時候，可以開啟減震系統。

（2）美國愛康諾迪克Commercial 1750擁有包含卡路里目標訓練程序、心率控制訓練程序、坡度訓練程序和速度訓練程序等38款預置訓練程序。在使用跑步機的過程中，我們可以利用跑步機的預置程序，將有氧+無氧結合起來，使身體達到最佳狀態。

（3）相比其他跑步機，美國愛康諾迪克Commercial 1750擁有-3-15%的電動調節坡度和，可模擬登山、爬坡、平路、下坡等多種模式。它的IFit智能系統還可以通過與Google Maps聯動，模擬實景路跑，讓你體驗身臨其境的跑步感受。在酣暢淋漓的時候，你還能打開AutoBreeze？ 風扇吹吹風。這麼多模式，總有一款能滿足我們的步行者們。另外，美國愛康諾迪克Commercial 1750速度控制最高可達每小時時速22公里，無論是日常鍛煉，還是高強度的訓練，都能輕鬆勝任。

（4）美國愛康諾迪克Commercial 1750還是一台功能性和娛樂性兼具的跑步機，其7英寸全彩色觸摸顯示屏、EKG？ 心率手柄和藍牙無線心率胸帶，可以幫助你監控運動時的心率、速度、消耗卡路里等。美國愛康諾迪克Commercial 1750配置的音響系統和平板設備托架，還可以讓你們邊聽音樂或者邊追劇邊運動，享受偶爾的輕鬆時刻。

最後，相信知道如何正確使用跑步機同時，不斷堅持正確的步態，你也能適合任何跑道，真正走出模特范兒。