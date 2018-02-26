小吳姐姐超級大樂透第18022期預測：龍頭看好02 03北京新浪網 (2018-02-26 18:41)
上期回顧：開獎號碼05 06 08 09 15+04 11，三區開出奇偶偶奇奇組合，後區1奇1偶組合。
2018022期超級大樂透
奇偶組合形態分析：
一區分析：
上期開出號05 06 08 09，偶數出號走強，近5期出11碼，4奇7偶，本期看好02路號開出。重點看好02 03 06 08
二區分析：
上期開出號15，奇數出號走強。近5期出11碼，6奇5偶，本期看好偶數開出。重點看好13 16 21 24
三區分析：
上期開出號無，奇數出號走強。近5期出3碼，2奇1偶，本期看好奇數開出。重點看好25 28 31 32
12碼02 03 06 08 13 16 21 24 25 28 31 32
5碼06 08 16 25 28
後區分析一區1-4，二區5-8，三區9-12
近5期一區出3碼，二區出3碼，三區出4碼，二區走強，本期看好一區03，二區05 06，三區10 11
後區
03 05 06 10 11
03 05 06 10
03 06 10
03 06
03
（500彩票網）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
富麗 有機胚芽白米．青田 有機 白米．白米 10．銀川 有機白米．統一生機 有機白米．1公斤 白米．鴨間稻 白米 3kg．鮮活白米．鴨間稻有機白米．有機白米．台糖有機白米．白米．有機 白米．富麗 白米 有機．胚芽 白米．有機 白米 2kg．三好米 白米．富麗有機胚芽白米．白米 3KG．白米 糙米．富麗有機白米．銀川 白米 2Kg．純有機白米．銀川 有機 白米．白米花．10 公斤 白米．1kg 白米．米樂銀川 白米．富麗 有機 白米．銀川 白米
- 【椅吧】舒適極簡設計布面餐椅(兩色可選)
- 【smile思邁樂】黃金睡眠五段式竹炭紗正三線乳膠獨立筒床墊
- MARC By Marc Jacobs 焦點透視雙面鏤空腕錶-玫瑰金x藍/34mm
- 【時尚屋】摩登日式二人座鐵腳沙發(ZU5-3-2T)
- PAUL HEWITT Gold Line 藍綠尼龍錶帶 金色錶框/38mm
- 【時尚屋】沖孔鐵板四層架120x45x180(5GCG-P244B)
- ZOOM SHINE都會簡約時尚腕錶-玫瑰金/33mm
- 【ONE 生活】全新日式雙排活動書櫃(白)
- ARMANI Sportivo 輝煌時代三眼計時男性手錶(AR2434)-黑色/4
- 【加贈專業攪拌棒CSB-76TW+沙發吸頭+狹縫吸頭】【Electrolu
體操【NOWnews今日新聞】
戀愛零經驗！羽生結弦熱衷事業 女友遙遙無期【北京新浪網】
18億巨獎得主私生活曝光:出資翻修消防站-組圖【北京新浪網】
羽生結弦是否退役仍未知 教練暗示或將與其分手【北京新浪網】
C羅超梅西拿金靴還真有門!摘掉西甲進球難的帽子【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》