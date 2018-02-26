中獎簡單大樂透第18022期推薦：本期不看好連號北京新浪網 (2018-02-26 18:42)
一）上期點評
第2018021期體彩大樂透開獎結果：前區05 06 08 09 15後區04 11，大小比0：5，奇偶比3：2，區間4：1：0，和值43點
二）大樂透第2018022期分析預測
〖龍 頭〗：上期05開頭；這期關注09 10開頭
〖鳳 尾〗：上期15收尾；這期關注32 34收尾
〖區 間〗：上期4：1：0；這期關注2：1：2
〖大 小〗：上期開出0：5；這期關注2：3
〖奇 偶〗：上期開出3：2；這期關注2：3
〖和 值〗：上期和值43；這期關注80-90
〖連 號〗：上期開出05 06；08 09共2組；這期關注0-0組，不看好連號
〖金 膽〗：29；膽組10 11 14 16 29 32
〖殺 碼〗：01 02 03 04 05 06
[後區分析預測]
〖六碼藍〗：02 03 04 10 11 12
〖四碼藍〗：02 10 11 12
〖三碼藍〗：10 11 12
〖二碼藍〗：12
〖獨碼藍〗：10
〖殺 碼〗：絕殺05 06 07
三）複式及大底
20大底：10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29 30 32 33 34 35
11+4複式推薦：10 11 14 16 17 19 21 29 32 34 35 + 02 10 11 12
8+3複式推薦：10 11 14 16 17 19 29 32 + 10 11 12
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