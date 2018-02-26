刀小飛超級大樂透第18022期預測：鳳尾看好32 33北京新浪網 (2018-02-26 18:43)
021期開獎號05 06 08 09 15+04 11，前區：和值43，奇偶比3：2，
022期預測
一區（01-07）：
上期該區號碼開出05 06，該區近期出號勢頭轉熱，本期該區注意奇數出號，關注遺漏05期的04和遺漏06期的07。
二區（08-14）：
上期該區號碼開出08 09，近期該區走熱。本期該區回補出號，重點看出偶數開出，關注遺漏04期的09和遺漏00期的10
三區（15-21）：
上期該區號碼開出15，近期該區轉熱。本期該區注意回補走勢，關注遺漏02期的16和遺漏05期的19
四區（22-28）：
上期該區號碼開出無，近期該區轉冷，本期該區注意重心落點前部和中部出號，重點考慮奇數，關注遺漏02期的23和遺漏03期的26。
五區（29-35）：
上期該區號碼開出無，近期該區上獎勢頭轉冷，本期該區注意回補出號，關注遺漏04期的32防遺漏07期的33
綜合看好
前區
04 07 09 10 16 19 23 26 32 33
後區
02 03 05 06
03 05 06
03 06
03
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