021期開獎號05 06 08 09 15+04 11，前區：和值43，奇偶比3：2，

022期預測

一區（01-07）：

上期該區號碼開出05 06，該區近期出號勢頭轉熱，本期該區注意奇數出號，關注遺漏05期的04和遺漏06期的07。

二區（08-14）：

上期該區號碼開出08 09，近期該區走熱。本期該區回補出號，重點看出偶數開出，關注遺漏04期的09和遺漏00期的10

三區（15-21）：

上期該區號碼開出15，近期該區轉熱。本期該區注意回補走勢，關注遺漏02期的16和遺漏05期的19

四區（22-28）：

上期該區號碼開出無，近期該區轉冷，本期該區注意重心落點前部和中部出號，重點考慮奇數，關注遺漏02期的23和遺漏03期的26。

五區（29-35）：

上期該區號碼開出無，近期該區上獎勢頭轉冷，本期該區注意回補出號，關注遺漏04期的32防遺漏07期的33

綜合看好

前區

04 07 09 10 16 19 23 26 32 33

後區

02 03 05 06

03 05 06

03 06

03

（500彩票網）