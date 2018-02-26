第五簽！貴州宣布蘇寧門神加盟 簽約4年鎮守大門北京新浪網 (2018-02-26 18:44)
張思鵬加盟
日期:2月26日，貴州恆豐官方宣布，江蘇蘇寧門將張思鵬正式加盟球隊，張思鵬也是貴州今天官宣的第5位新援。
以下為貴州恆豐公告：
經與江蘇蘇寧足球俱樂部及球員本人友好協商后達成一致，球員張思鵬正式轉會加盟貴州恆豐足球俱樂部，合同為期四年，至2021年底。
張思鵬1987年出生於北京，身高188cm，司職門將。張思鵬曾效力過北京國安和江蘇蘇寧易購（江蘇舜天），並於2015年作為主力門將隨江蘇舜天獲得中國足協杯冠軍；2017賽季代表江蘇蘇寧易購出戰18場，其中亞冠聯賽出戰6場，完成3次零封。
希望張思鵬能刻苦訓練，用他出眾的門將技術和豐富的比賽經驗為貴州足球帶來更多的歡樂！
歡迎你，親愛的張思鵬！
（一拳超人）
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