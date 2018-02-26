土耳其副總理:該國將向敘利亞阿夫林派遣特種部隊北京新浪網 (2018-02-26 18:18)
原標題：土耳其副總理：該國將向阿夫林派遣特種部隊
[環球網報導 記者 朱佩]據俄新社2月26日消息，土耳其副總理貝基爾？博茲達格當日表示，安卡拉將派軍隊和警察特種部隊進入敘利亞阿夫林，以成功完成軍事行動和保護平民。
博茲達格仔NTV電視頻道上稱：「我們的特種部隊被派往阿夫林，以保護平民和保障軍事行動順利完成。」
他還表示，土耳其空軍將繼續攻擊庫爾德軍隊在阿夫林地區的陣地。
早前土耳其副總理博茲達表示，聯合國安理會關於敘利亞停火的決議將不會影響土耳其在敘阿夫林的行動，因為它是「針對恐怖分子開展的」。
24日聯合國安理會通過2401號決議，要求敘利亞各方立即停止敵對行動、全境停火至少30天，以確保安全、不受阻礙和可持續的人道援助，確保重病者和傷員得到及時撤離。決議草案的首個版本由瑞典和科威特代表團3周前向聯合國安理會提交。
土耳其軍隊總參謀部1月20日宣布對敘利亞阿夫林地區的庫爾德武裝開展「橄欖枝」行動。敘利亞自由軍也參與其中。敘政府強烈譴責土耳其在敘境內開展行動，指出阿夫林是敘利亞不可分割的領土。莫斯科呼籲各方保持克制，尊重敘利亞的領土完整。
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