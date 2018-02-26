俄國防部:「伊斯蘭軍」雖聲明和解卻依然進行炮擊北京新浪網 (2018-02-26 18:18)
原標題：俄國防部： 「伊斯蘭軍」雖聲明和解卻依然進行炮擊
[環球網報導 記者 朱佩]據俄羅斯衛星新聞網2月25日消息，俄羅斯駐敘利亞衝突各方停火協調中心發佈消息稱，儘管「伊斯蘭軍「聲明和解，但該組織控制的地區仍在繼續朝大馬士革進行迫擊炮射擊。
消息指出，「儘管『伊斯蘭軍』聲明和解，但該組織控制的地區仍在繼續朝大馬士革進行迫擊炮射擊」。
俄國防部強調道，過去24小時武裝分子從東古塔地區朝大馬士革街區發射了31枚炮彈。
2月24日聯合國安理會通過2401號決議，要求敘利亞各方立即停止敵對行動、全境停火至少30天，以確保安全、不受阻礙和可持續的人道援助，確保重病者和傷員得到及時撤離。但武裝團伙仍在繼續對大馬士革中心和近郊進行炮擊。
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