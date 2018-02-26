▲Le Petit Chef在法國造成一股旋風，餐廳預約經常大排長龍。（圖／晶華酒店）

身高僅 5 公分的世界上最小廚師，奮力為每位顧客製作餐點，中間還不小心出錯笑料百出。這其實是來自比利時的科技團隊創作的「 Le Petit Chef （小小廚師）」，將餐桌當作畫布，利用精密的投影技術打造 3D 裸視特效影片，讓民眾可以在享用美食的同時，享受身歷其境的光雕秀，這樣的體驗即將在台灣也能看到。

▲利用最新研發出來的 3D 裸視軟體，結合精密的投影與動畫技術，並加入主廚料理以及美食元素，創造出一整套的新奇餐飲體驗。（圖／晶華酒店）

Le Petit Chef 是由來自比利時的科技公司 Skull Mapping 以及 Sense Media 共同跨界創作的成果，將最新研發出來的 3D 裸視軟體，結合精密的投影與動畫技術，並加入主廚料理以及美食元素，創造出一整套的新奇餐飲體驗。

▲小主廚會從取得食材、處理食材開始，鉅細靡遺的進行料理烹調工作，料理完成後服務人員即會送上一模一樣的菜色供民眾享用。（圖／晶華酒店）

負責創作的兩位藝術家 Antoon Verbeeck 和 Filip Sterckx 認為，用餐本來就是人類娛樂生活的一部分，他們為每一道菜都設計出一段故事，小廚師上山下海取得食材、在大海裡與章魚爭鬥，還在雪地裡推起比自己還大的雪球等驚奇有趣的過程，去活化生硬的科技，讓消費者藉由自己最熟悉的用餐體驗，進一步去認識創意科技的無限可能。

▲當民眾坐定後， 3D 立體、身高約為 5 公分的小主廚就會慢慢爬上餐桌，料理稍後即將要享用的美味佳餚。（圖／晶華酒店）

當民眾在全黑幕的用餐空間坐定後， 3D 立體、身高約為 5 公分的小主廚就會慢慢的爬上餐桌，於桌面以及餐盤上示範料理稍後即將要享用的美味佳餚，小主廚會從取得食材、處理食材開始，鉅細靡遺的進行料理烹調工作，中間故事內容高潮迭起、幽默不斷，還帶點冒險情節。料理完成後服務人員即會送上一模一樣的菜色供民眾享用。

▲台北晶華酒店邀請小小廚師 Le Petit Chef 來台客座，推出 4 道料理午餐及 6 道晚餐。（圖／晶華酒店）

台北晶華酒店 3 月 1 日起至 5 月 31 日邀請小小廚師 Le Petit Chef 來台客座，推出 4 道料理午餐及 6 道料理晚餐，每人 2,800+10% 元起，每個餐期限 12 人，同時推出「小廚師住房專案」，可入住豪華套房或精緻套房二天一夜，並享受「小廚師奇遇記」饗宴二客，專案價格 9,999 元起。