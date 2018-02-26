中華職棒／桃猿出征北海道 克恩三世、道恩斯將先發NOWnews今日新聞 (2018-02-26 18:31)
Lamigo桃猿隊28日起將跟日職北海道火腿鬥士隊展開2連戰，預計27日上午搭機前往北海道，總教練洪一中認為，現在球隊狀況還算馬馬虎虎，都在調整當中，不過這兩場都會由洋投先發，分別是道恩斯、克恩三世二擇一。
道恩斯延續去年好表現，是唯一留下的洋投，不過克恩三世、尼克斯都還是「新同學」需要多點實戰觀察。
克恩三世就是前中信兄弟肯恩，去年在中職出賽17場，8勝5敗，防禦率5.16。
洪總認為：「離開季還有約1個月時間，其實都還在調整，洋投狀況也要慢慢調整上來。」
不過猿隊中繼、後援陣容都還不錯，有王躍霖、林柏佑、陳禹勳組成的「鐵三角」，本土投手還有王溢正、林樺慶可以待命，隨時有狀況都可以換。
此外，北海道天氣寒冷，是否會影響球隊調整？洪總說：「應該是還好，因為都是在室內。」
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