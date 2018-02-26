【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】竹苗區威秀影城2/28日起上映《紅雀》、《淑女鳥》2部強檔新片，3/2日起上映《閨蜜2》、《對頭冤家》、《鎌倉物語》、《冰菓》等4部強檔新片；竹苗區威秀影城本週活動則係頭份尚順威秀影城推出「卡友揪團觀影趣．點數加碼事不宜遲！活動。█竹苗區威秀影城本週上映新片【紅雀】 02/28(三) ※GOLD CLASS頂級影廳同步上映。類 型：懸疑、驚悚、劇情片 長：2時21分導 演：法蘭西斯勞倫斯演 員：珍妮佛勞倫斯、喬爾埃哲頓、馬提亞斯修奈爾、傑瑞米艾倫斯內容介紹：正值花樣年華的芭蕾舞名伶多明尼加伊戈洛娃，因一場表演不幸嚴重受傷，而被醫院宣告無法再繼續自己的舞蹈生涯，這個悲痛的命運轉折危及她與母親的未來，然而卻也因此讓她被俄國情報機關相中，被國家強制選入了「麻雀學校」，成為的一位美女特務。多明尼加接受到嚴厲的訓練，迫使她成為一位冷面無情的殺手，但她內心依舊抗拒著這樣的改變，試圖保留住原來的自己，這也堅定她在這不人道的機構下持續茁壯，進而成為組織裡最頂尖也是最致命的特務。她的首位目標是美國中情局的一位年輕特務耐特納許，然而同時納許被賦予的任務則是深入俄國情報部門。當兩人在「命運」的安排下交織在一起，當中的詭計、心機、欺騙也將牽扯出更多驚人的情報，兩位年輕的幹員也在朝暮相處之下產生了情愫，這看似羅密歐與茱麗葉般的禁忌之戀，將可能危害著兩人的性命，更或是國家安全…【淑女鳥】 02/28(三) ※僅新竹巨城威秀影城上映。類 型：劇情片 長：1時35分導 演：葛莉塔潔薇演 員：莎柔絲羅南、蘿莉麥卡佛、崔西雷慈、盧卡斯海吉斯、比妮費爾德斯坦、史帝芬韓德森、露易絲史密斯內容介紹：克莉絲汀娜麥克弗森是一名家境平庸的天主教高中學生。她渴望著各種冒險和機會，甚至特立獨行地幫自己取了Lady Bird(淑女鳥)這個名字。但是在她所生活的加州沙加緬度卻像文化沙漠般令她想趕快逃離。然而就在她高中的最後一年，隨著申請大學的壓力持續飆高，她的生活包括初戀、友誼、和母女關係也開始爆炸性地發展。【閨蜜2】 03/02(五)類 型：喜劇、劇情片 長：1時55分導 演：《閨蜜》黃真真演 員：《聽說》陳意涵、《詭絲》張鈞甯、《分手說愛你》薛凱琪內容介紹：希汶的男友喬立終於向她求婚了，但她在婚前想與閨蜜Kimmy和嘉嵐在越南度過一段瘋狂的婚前冒險之旅，當然更要精心打扮進行單身派對，但玩到High的她們，一覺醒來，除了宿醉頭痛，還發現一切都失控了....！【對頭冤家】03/02(五) ※僅新竹大遠百威秀影城及頭份尚順威秀影城上映。類 型：喜劇、動作片 長：1時31分導 演：羅恩謝爾頓演 員：摩根費里曼、湯米李瓊斯、蕾妮羅素、珍西摩兒、喬潘多林諾內容介紹：「樂齡天堂」之稱的棕櫚泉大飯店，人們在那裡享受無憂無慮的退休生活。對住在那裡的旅客來說，天天都像在過聖誕節，這都要感謝擁有謎樣過去的飯店經理杜克。杜克可說是棕櫚泉大飯店的核心人物，他的工作就是確保所有旅客都能乘興而來、盡興而歸。不過當酷帥牛仔李歐入住飯店之後，杜克的一哥地位馬上受到威脅。他們為了獲得神秘美女蘇西的青睞開始爭風吃醋、明爭暗鬥。就在此時，杜克過去的仇家也找上門來，直取杜克性命，讓杜克與李歐不為人知的過去也因此被揭開。為了守護這個他們熱愛的樂齡天堂，兩人決定化敵為友，一起擊退殺手…。【鎌倉物語】03/02(五) ※僅新竹大遠百威秀影城及頭份尚順威秀影城上映。類 型：奇幻/科幻、劇情片 長：2時10分導 演：山崎貴演 員：堺雅人、高畑充希、堤真一、安藤櫻、田中泯、要潤、國村隼、藥師丸博子、三浦友和內容介紹：年輕貌美的人妻亞紀子在嫁給住在鎌倉的懸疑小說作家一色正和後，生活中充滿了層出不窮的驚奇。走在路上，不僅看得見魔物、幽靈、妖怪、佛像，甚至還看過死神出沒。城鎮裡有股神奇的力量覆蓋著，人類與來自其他世界的存在，似乎相處地和樂融融。然而有一天，正和一覺醒來，亞紀子竟已消失，只留下一封對丈夫充滿愛意的信。原來亞紀子因為意外事故已不幸身亡，她的靈魂仍在黃泉國度遊走著。失去了妻子的正和，終於第一次意識到自己對亞紀子的愛有多深。為了將亞紀子帶回人間，他決心一個人前往黃泉國度，但在那裡等著他的，是把亞紀子送往黃泉的魔物，以及那個人…。一色夫婦賭上自己的性命，展開一段冒險奇幻之旅，他們是否能改變自己命運呢？【冰菓】03/02(五) ※僅新竹大遠百威秀影城上映。類 型：懸疑、驚悚片 長：1時50分導 演：安里麻里演 員：山崎賢人、廣瀨愛麗絲、本鄉奏多內容介紹：高一夏天，正是將青春盡情揮灑在社團活動與文化祭的日子，瀕臨廢社的「古籍研究社」好不容易招到了四名新社員：名門大小姐千反田愛瑠、雜學王福部里志、毒舌女伊原摩耶花，以及人生是灰色的節能少年折木奉太郎。折木奉太郎是將「沒必要的事絕不做，必要的事盡速解決。」奉為人生座右銘的節能主義者。在姊姊半脅迫之下，他加入了因沒有社員而即將廢社的古籍研究社，而與好奇心旺盛的千金大小姐千反田相遇。受到千反田的私人委託，奉太郎與伙伴們從舊社刊的序文開始調查三十三年前的社長退學之謎。當年留下命名為《冰菓》的社刊，究竟隱藏了什麼引人落淚的訊息？封印了33年，隱藏於《冰菓》裡的謎團，古籍研究社四個社員將一起步步逼近事件真相…..如欲查詢場次及訂票，可至威秀影城官方網站http://www.vscinemas.com.tw/ 或下載「威秀影城」同名官方APP。██竹苗區威秀影城本週活動資訊卡友揪團觀影趣‧點數加碼事不宜遲！ (活動影城：頭份尚順威秀影城)03/01(四)~04/22(日)，凡於活動期間至頭份尚順威秀影城使用iShow卡儲值金單筆購買三張以上電影票(限同場次)，每筆交易加贈iShow點數35點，看越多部、iShow點數加碼贈越多！各活動詳情至威秀影城官方網站活動公告頁了解 http://www.vscinemas.com.tw/event/index.aspx(圖由竹苗區威秀影城提供／竹苗區威秀影城2/28日起上映《紅雀》、《淑女鳥》2部強檔新片，3/2日起上映《閨蜜2》、《對頭冤家》、《鎌倉物語》、《冰菓》等4部強檔新片。）