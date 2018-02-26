廉手出擊 全民反貪 就愛工作在高雄大成報 (2018-02-26 17:13)
配合年節期間高雄市榮服處特別邀請高雄榮總政風室設攤辦理廉政宣導活動，現場除發送廉政法令宣導資料外，將公務員廉政倫理規範、獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法、反詐騙及個人資料保護等內容融合於問卷中，贈送廉政宣導小獎品。透過與民眾面對面互動的機會，建立人民廉政、保防及法紀認知，強化宣導效益。每位來參加活動的民眾，不但能找工作、添知識，更能拿禮物，可謂是滿載而歸啊!
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