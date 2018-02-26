【大成報記者吉雄世╱高雄報導】高雄市榮服處於2月23日(五)下午與高雄市政府勞工局及該局訓練就業中心在市府四維行政中心共同辦理「就愛工作在高雄」徵才活動，以提昇榮民(眷)及屆退官兵就業機會。該活動邀請40家以上優質廠商現場徵才，釋出1,000個以上工作職缺，提供榮民(眷)、屆退官兵獲取更多職場上之最新訊息及就業市場脈動。現場除提供履歷健診及職涯諮商活動外，健身工廠教練帶領民眾一同跳健康操將氣氛炒到最高點，更安排猜燈謎闖關、塔羅牌免費占卜等節目，活動精彩豐富。配合年節期間高雄市榮服處特別邀請高雄榮總政風室設攤辦理廉政宣導活動，現場除發送廉政法令宣導資料外，將公務員廉政倫理規範、獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法、反詐騙及個人資料保護等內容融合於問卷中，贈送廉政宣導小獎品。透過與民眾面對面互動的機會，建立人民廉政、保防及法紀認知，強化宣導效益。每位來參加活動的民眾，不但能找工作、添知識，更能拿禮物，可謂是滿載而歸啊!