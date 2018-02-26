【大成報記者羅蔚舟／桃園報導】過完農曆春節馬不停蹄熱鬧慶元宵，除了去欣賞漂亮又盛大的燈會之外，和家人一起在家裡吃暖呼呼的湯圓是絕對不能少的，桃園遠東百貨即日起至2/28日特別邀請瑞康專業的老師錄製湯圓教學影片，期間至桃園遠百臉書活動貼文底下留言並標記好友即有機會於3/1日抽中瑞康屋牛仔防溢提鍋19cm、再抽Bamix寶迷料理棒500元抵用券2張。此外，日前盛大開幕的開飯川食堂也釋出3人套餐讓民眾邀好朋友一起享口福，即日起至3/9日鎖定桃園遠百臉書活動貼文，3/10日抽出5名開飯3人套餐免費兌換券乙份，4/30日前可憑券至桃園遠百10樓開飯川食堂櫃上免費「開飯」享用美食。邀請民眾一同歡慶元宵節，桃園遠百於即日起至3/11日在1樓騎樓掛上來自不同顧客巧手的創意燈籠，讓不少路過民眾感受到濃濃的元宵氣氛，也特別推出卡友來店送旺旺提燈，凡於全館當日單筆消費滿168元及HAPPY GO卡即可至11樓客服中心兌換狗年限定提燈，3/1日至3/2日分別兌換甜蜜狗小提燈及活力狗小提燈，每身分證每HAPPY GO卡限本人兌換乙個，每款限量200份換完為止，此外，為響應2018年度台灣燈會在嘉義盛大舉辦，也特別與國立故宮博物院南部院區合作，即日起成為桃園遠東百貨LINE@好友，於3/2日憑LINE@圖示還可再到11樓客服中心免費兌換國立故宮南院幸福花燈，限量100份換完為止。(圖由桃園遠百提供／桃園遠百於即日起至3/11日在1樓騎樓掛上來自不同顧客巧手的創意燈籠，讓不少路過民眾感受到濃濃的元宵氣氛，也特別推出卡友來店送旺旺提燈。）