【大成報記者羅蔚舟／竹科報導】應用材料公司宣布，獲得道德村協會( Ethisphere Institute) 認可其在商業道德實務方面設下高標準，並促進其發展的成就堪稱全球領導廠商之一，獲選為2018年全球最具商業道德企業 (World’s Most Ethical Companies®)。應用材料公司這次獲獎係連續七年獲選為全球最具商業道德企業，同時也係電子設備與半導體類別僅六名的獲選企業之一。應用材料公司訴訟、智財保護與法規遵循副總裁史蒂夫．亞當斯(Steve Adams)表示：「應用材料公司在商業道德方面的作為遠超過規則或政策的範疇，而是深植在我們的價值觀中，反映於員工每天的行為上。感謝公司每位同仁，謝謝大家在處理所有業務與各社群互動時都維持誠信負責的態度。」道德村協會執行長提摩西．厄布里奇 (Timothy Erblich)表示：「恭喜應用材料公司，今年再次獲選為全球最具商業道德企業。在變化快速的科技業中，欣見應用材料公司能堅守自身價值，持續提高企業公民責任的標準，相當振奮人心。」今年道德村協會選出135家公司，涵蓋23個國家57種產業。每家獲選公司在權益關係社群上均展現出高水準的參與度。獲選公司均將在道德實務方面評量並改善企業文化視作優先事項，以誠信領導企業前進，致力實現透明度、多樣性、包容性。全球最具商業道德企業的名單是根據道德商數 (Ethics Quotient®)架構進行，以客觀、一致和標準化的方式定量地評估一家企業的績效。評分來自五大關鍵類別：道德與法規遵循計畫、企業公民與責任、道德文化、治理以及領導力、創新與聲譽。關於應用材料公司商業道德實務，詳細資訊請至www.appliedmaterials.com/about/cr。（圖擷自應用材料官網／應用材料宣布，獲得道德村協會( Ethisphere Institute) 選為2018年全球最具商業道德企業 (World’s Most Ethical Companies®)。）