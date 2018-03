【大成報記者羅蔚舟/竹科報導】

全球物聯網智能系統領導廠商研華公司(研華,股票代號:2395)為加速推動下一代物聯網關鍵無線技術之佈局,將偕同各生態夥伴參加2018世界行動通訊大會(Mobile World Congress,MWC),共同展示連網技術與連線能力之最新技術與發展,以實現無線感測器與物聯網閘道器與雲間之無縫接軌能量;同時,也說明研華於物聯網下一階段進程中,與各夥伴間之共創實力。



█工研院運用研華Packetarium XLc盒式微型資料中心 實現邊緣執行新一代的服務感知應用

工研院(ITRI)透過研華Packetarium XLc上執行的ETSI MEC PoC #10,實現於邊緣雲算上執行新一代的服務感知應用(service aware applications)。Packetarium XLc是一極為密集和精巧的盒式微型資料中心,配備288個Intel® Xeon® 核心與大型邊緣雲端儲存容量,並搭載Wind River Titanium Cloud進行服務卸載與頻寬管理,以提供電信業者級的平台;此外,亦結合網路邊緣的低延遲應用程式處理功能。(展示攤位:第5館5A61號ITRI攤位)



兼顧擴充與安全 研華SKY伺服器搭配WISE-PaaS線上軟體市集 落實邊緣雲端、霧運算



研華SKY伺服器系列產品,具備伺服器等級處理效能及可擴充網路應用裝置,並可透過其搭配的研華WISE-PaaS線上軟體市集,取得各式物聯網應用解決方案。其兼顧擴充與安全的連線選項,不僅提供低延遲的資料預先處理、串流處理與分析功能,也能與研華各式物聯網裝置及閘道器相輔相成,並能符合服務品質 (Quality of Servie, QoS)指標,以降低網路基礎架構間的落差。

(展示攤位:第6館6E30號ARM攤位;預覽攤位:第5館的5L16MR號研華攤位)



█運用研華虛擬機器 6WIND與Cloudify合作之虛擬路由器將可保護多重站點及多重雲端網路

6WIND與Cloudify合作之高效能虛擬路由器(vRouter),適用於4G/5G回傳、寬頻網路閘道(BNG) 與通用客戶端設備(uCPE)。此款vRouter可在研華SKY-8101伺服器上的虛擬機器(VM)或選定雲端中直接運作於硬體上,以保護多重站點及多重雲端的網路。此方案透過6WIND Turbo Router、Turbo IPsec的BGP路由功能與IPsec VPN通道,並由Cloudify統整,利用CLI、Linux或XML設定,在OpenStack中具現化,並使用Grafana進行圖像監控與整合。研華SKY-8101則採用Intel® Xeon® 可擴充處理器的短版1RU單插槽伺服器,提供通用型連網硬體平台,以及廣泛的GbE、10GbE與40GbE連線功能選項。(展示攤位:第5館5B85號6WIND攤位)



█研華實境展示具uCPE and SD-WAN特性之網路環境

近期許多營運業者,大幅投資於建置uCPE和SD-WAN技術,以改善網路彈性與管理,進而降低現有基礎設施的成本。研華將於MWC期間,實境展示採用uCPE與SD-WAN生態系統主要合作夥伴所提供的軟體;該方案搭載LTE、乙太網路與 WiFi 連線功能,採用Intel® Atom™ C2000與 C3000系列處理器,提供可擴充的運算效能,並適用於中小企業部署的各種uCPE通用型設備。參觀者可於MWC期間事先預約。(示範攤位:第5館5L16MR號研華攤位)



█研華AI解決方案 不僅為深度學習基礎架構管理而設計 更提供推論系統以加速客戶開發流程

研華偕同夥伴Linker Networks,展出包含硬體與軟體元件的完整 AI平台解決方案。Linker AI的軟體堆疊經過最佳化,能在研華SKY-6400 GPU 伺服器上發揮最高效能,提供多項先進的功能,包括工作流程管理智能、持續學習、即時推論、智慧標註、高可靠性與低延遲的NFV 基礎架構;而研華SKY-6400 GPU伺服器則採用Intel® Xeon® 可擴充系列,透過單節點與多節點的GPU支援,實現強大的加速效能,這款伺服器是經過最佳化並專為深度學習基礎架構管理而設計。此外,研華亦展出推論系統 (Advantech Inference System) MIC-7500,針對如運輸、工廠和零售業等各式應用提供SDK和預先訓練好的模型,以加速客戶開發流程。(展示攤位:第5館5A61號ITRI攤位)



█加速電信營運業商上市時程的研華NFVI平台套件

研華支援NFVI(Network Functions Virtualization Infrastructure, NFVI)平台,包含NFVI的Intel® 首選快速上市套件 (Intel® Select Fast Track Kit for NFVI)方案,其具備完整的NFV基礎架構平台設計,並採用Intel® Xeon® 處理器可擴充系列,以提高NFV應用程式的可擴充性與效能。營運業者若想採用網路功能虛擬化基礎架構 (NFVI)的最佳化軟體定義式網路解決方案,將可加速其上市時程。Intel 首選快速上市套件包含了強化的硬體配置、韌體、針對基本 NFV 工作負載的最佳化軟體、效能特性與最佳化工具,並搭配流量產生器與工作負載、安裝程式和使用指南的示範。(預覽攤位:第5館5L16MR號研華攤位)



█高解析度影像加速平台-研華VEGA系列 成為營運業者與服務供應商致勝的關鍵

近年能加大5G網路的應用與營收的解決方案,多與影像如擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR) 及超高解析度 (UHD) 的 4K 及 8K 即時串流有緊密關聯;其中,在網路基礎架構不同位置上,能有完善的高解析度影像處理能力將成為營運業者與服務供應商致勝的關鍵。研華VEGA 系列包含多種效率和高效能的影像加速平台,能與新的行動基礎架構進行整合,提供影像運算所需的效能,盡可能透過最低功率讓以影像為主的5G應用達最佳化效果。(預覽攤位:第5館5L16MR號研華攤位)



研華於2018世界行動通訊大會 (Mobile World Congress,MWC),不僅與各夥伴展示物聯網最新無線技術與發展,也將於中華民國對外貿易發展協會 (TAITRA)記者會上,大幅向國外媒體展現台灣最新穎、最先進產品,以推動台灣品牌在全球價值鏈中實力。記者會將於2月26日上午十一時於第八館NEXTech展覽館E劇院舉行。