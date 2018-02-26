社團法人國際麗麗微沙雅休閒發展協會舉辦2018年東南亞新年文化饗宴劃下句點大成報 (2018-02-26 16:03)
出身於越南的麗麗微沙雅休閒發展協會創辦人阮錦麗19歲嫁來台灣，在這陌生國度中，因語言不通、文化隔閡差異，很難融入家庭與社區及生活中，而經過多年努力，而成立此協會，並推動多元文化及照顧弱勢為出發點，而獲得台灣許多民眾支持及參與，這次於2月24日、25日辦理「東南亞新年饗宴」活動，主要營造觀摩學習平台，並提供相互觀摩機會，提倡尊重多元文化，活動中邀請東南亞勞工、海外學生、新住民夥伴協同家人共同參與，來展現自信激發其學習之熱忱，建立和諧多元愛與關懷的城市。
阮錦麗將她的理念散播出去，獲得台南市議會副議長郭信良、市議員李文正、林阳乙、林美燕、林燕祝、洪玉鳳、陳怡珍、許至椿、蔡旺詮、蔡淑惠服、盧崑福等認同並協同市政府、市府文化局、社會局與觀光旅遊局共同舉辦，也獲得民間團體國家大台南廉政監督委員會、台南市新住民關懷服務協會，台南市新移民女性關懷協會、活乎美美美希望團隊、救國團安平區團委會等團體共同協辦。
24日第一天活動主要以唱歌比賽為主，中間並穿插越南歌星演出、紫辰工作室─童趣太鼓團、新住民新心相印舞團、新星藝術團等團體舞蹈表演，而越南姐妹超過50位著穿越南國服負責接待，場景相當美麗。唱歌比賽第一名由武名世獲得，抱得2萬元獎金，第二名則由阮玉欣獲得1.5萬元獎金，第三名由李潤卿獲得1萬元獎金。
25日則以多元文化交流為主，邀請建平里日歌踊班表演日本舞、香越藝術團的越南舞蹈、OMG歐買尬舞團現代舞、泰國遊京小集藝術舞團的泰國舞、越南S新舞團的傳統越南舞蹈、印尼團體的印尼舞團與台南市中觀陳氏太極拳研究協會太極拳表演、臺灣歌手高宗德、蘇宥臻、蔡淳云及多位越南歌星演出等。
圖一：安平區建平里日歌班表演日本舞
圖二：第一天表演團隊大合照
圖三：越南姐妹穿越南國服負責接待，相當顯目
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