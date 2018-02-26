不堪偷盜破壞 香港共享單車Gobee宣布退出巴黎北京新浪網 (2018-02-26 18:05)
【環球網報導 記者 王戰濤】據法國「歐洲時報」2月25日報導，最早進入法國的香港無樁共享單車Gobee於21日發表聲明宣布，由於該公司投放的單車遭到大量偷盜及破壞，無法繼續維持業務，決定退出法國市場。
據法新社報導，Gobee單車從2017年秋季開始進入巴黎、里爾、蘭斯等城市，其中在巴黎的投放量大約為2000輛，車身為蘋果綠色。和同類產品一樣，Gobee單車通過手機App來定位車輛，通過攝像頭掃描解鎖，費用約為每半小時0.5歐元。
該公司在聲明中表示，從12月中旬開始，Gobee單車遭受到「多米諾骨牌」式的破壞，而公司方面的良好用意及努力並不足以改善狀況。各類偷盜、隱匿和破壞活動有增無減，甚至成為一部分未成年人的消遣方式，而社交網路上流傳的相關信息更加助長了此類風氣。
根據Gobee公司公佈的數字，在全法範圍內，該公司有3200輛單車遭到破壞，1000多輛單車被盜，警方收到280多宗相關投訴，公司職員處理了6500多宗維修事件。
因此Gobee表示，這種嚴峻情況使其無法再將業務維持下去，不得不退出法國市場，並將返還用戶此前預付的押金和優惠額度，返還工作將在10個工作日內完成。
報導稱，Gobee公司已於1月9日宣布從法國的里爾、蘭斯和比利時的布魯塞爾等城市撤出，理由同樣是大量單車遭到偷盜和破壞。
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