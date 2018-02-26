台中市榮服處與補習班簽訂特約商店 保障退役生活NOWnews今日新聞 (2018-02-26 18:04)
因應榮民結構轉變及環境變遷趨勢，協助青壯退除役官兵繼續就學、順利就業，已成為服務照顧的重點工作之一。為積極輔導轄區退除役官兵參加國家考試及公營事業機構進用考試，台中市榮民服務處日前與大東海豐原補習班簽訂「榮民特約商店」優惠合約。由榮服處虞思祖處長與補習班許潔君班主任共同簽署，該補習班提供視訊、函授課程及考試用書折扣等多項優惠方案，共同協助退除役官兵順利考取國家(公營事業)考試，保障退役後的安定生活。
虞處長特別強調，退輔會為促進退除役官兵順利就業、穩定生活，鼓勵參加考試院舉辦的國家考試及公營事業考試，凡至政府立案補習班進修上課或函授購書(教材)費用，補助總金額已調高到5萬元，對於有志公職或公營事業機構的退除役官兵，具有實質的幫助。並指出大東海補習班，專辦輔導國家考試及公營事業考試30餘年，不僅業界知名度高，信譽良好，協助考(錄)取公職績效非常卓著。此次大東海豐原補習班與本處簽訂「榮民特約商店」，提供多項優惠措施，更值得退除役官兵多加參考運用。
補習班許主任表示，退輔會的就業考試補助方案非常實際，願意加入臺中市榮民服務處「榮民特約商店」的行列，為配合推展退除役官兵就業考試補助措施盡一份心力，提供視訊、函授課程及考試用書最優惠價格，以減輕學員補習費用負擔，幫助退除役官兵全心準備考試，歡迎有志者洽詢。
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