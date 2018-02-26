▲民進黨議員指，是因國民黨惡意杯葛預算所致。（圖／記者柳榮俊攝，2018.2.26）

台中市議會今(26)日召開臨時會，國民黨議員質疑，市府稱107年預算未過無法製作小提燈，但是過年的春聯與小紅包仍照舊發放；對此，市長林佳龍表示，自胡前市長時代開始，市長小紅包、春聯均以前一年度預算製作，因此狗年小紅包是用106年度預算製作，與小提燈都用當年度預算並不一樣。林佳龍表示，預算未過他是最大受害者，但尊重議會各黨團的協商，希望「亡羊補牢」預算27日能夠盡速通過。

市議會召開臨時會，由觀旅局長陳盛山提出「中台灣元宵燈會活動籌案情形專案報告」，由於預算未完成審議，導致今年元宵小提燈無法如期完成，引起議員們熱烈討論，有國民黨議員指出，同樣預算未完成審議，但是市長狗年小紅包與春聯都還是照常發放，質疑市府刻意不做提燈。民進黨指是國民黨惡意杯葛預算所致。

國民黨議員顏莉敏指出，台中市政府在106年10月份時就招標一個「創意童玩採購案」總金額500萬，並在今(107)年1月份時決標，據了解，這個創意童玩其實就是小提燈，是以採延續性預算的方式進行招標及決標，顏莉敏說，根據預算法規定，延續性預算不會受到年度新預算還沒通過的問題擱置，市府在執行上有嚴重的行政缺失，或是根本不想做，卻政治操作將這個錯推給在野黨。

▲國民黨議員指出，同樣預算未完成審議，但是市長狗年小紅包與春聯都還是照常發放，質疑市府刻意不做提燈。（圖／記者柳榮俊攝 , 2018.2.26)

李中議員指出，觀旅局預算書的科目名稱不論106或107年都是「中台灣元宵燈會活動相關業務經費」，預算法只認定預算科目名稱，因此不管觀旅局在執行時拆成幾個標案，都屬於「延續性」費用，不受預算是否通過影響，可依106年度額度先予執行，當觀旅局可以執行燈會活動場地、主燈製作與表演團體的邀請，卻說不能做小提燈，顯然標準不一致；林佳龍不敢承擔不做小提燈的決策責任，卻刻意在各種場合誣賴是因預算沒過，這顯然是選舉操作。

議員黃馨慧表示，107年總預算未過，定期大會在106年12月26日散會，觀旅局卻在106年12月28日發包「2018中台灣元宵燈會，表演團體及貴賓接待勞務採購案」，今年1月6日決標，同樣預算未過，小提燈來不及製做、卻依舊邀約日方來台；日本平川市可以在短短1個月準備好3千個小提燈，台中市府卻辦不到，簡直打臉龍市長啊。

林佳龍在接受市議員謝明源質詢時解釋，事實上自胡前市長時代，市長小紅包與春聯都使用以前一年度預算製作，舉例而言狗年小紅包是用106年度預算製作，所以不受預算未審議完成影響，這與小提燈都用當年度預算並不一樣。

市議員邱素貞建議小提燈預算可以仿效小紅包，於前一年提前編列，林佳龍表示，尊重觀旅局的決定也願意承擔，但目前預算未通過並非他所期待，或許未來可以考慮提前一年編列預算，但也尊重各黨團協商盼讓預算趕緊通過。

陳盛山重申，市府原已在去年底援往例完成小提燈招標，也產生得標廠商，卻因議會遲未完成107年總預算審查，法定預算未通過導致廠商被迫停止製作，而針對日本睡魔花燈來台是日本自費，並未受到預算所影響。