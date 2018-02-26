▲陳連宏與華城英雄總教練合影。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將今天與韓職耐克森英雄進行熱身賽，悍將打線全場擊出21支安打，其中包含4支全壘打，終場悍將就以19比8擊敗對手。

悍將高國麟此役擔任先發第5棒游擊手，在2局上一登場就擊出一發陽春砲，幫助球隊破蛋，隨後悍將再獲得對方投手兩次保送，並擊出4支安打情況下再添3分。

3局上半悍將攻勢再起，第7棒的范國宸在獲得保送後，靠著林宥穎和于孟馗的串連安打回到本壘攻下悍將第5分，擔任今日開路先鋒的林威廷此時再補上一支帶有三分打點的全壘打，悍將在3上結束後取得8:5的領先。

4局上，悍將靠著對方守備失誤及范國宸的二壘安打再下一城，隨後在于孟馗護送下攻得團隊在本戰的第10分。

5局上，在吳宗峻擊出陽春全壘打後，高國輝和張建銘接連安打再添一分，悍將此半局結束後以12比7領先對手。

6局上，代打第一棒的吳睿勝揮出右外野方向全壘打，同為代打的張詠漢則獲得保送上壘，接著第四棒的高國輝擊出帶有打點的二壘安打，之後再靠著林瑋恩的安打回到本壘，悍將此局再下3分。

8局上，悍將代打部隊持續建功，吳睿勝、陳勤宗、石翔宇、劉家愷都擊出安打，這個半局在強攻猛打下，悍將再進帳4分。

悍將此役共動用6名投手，先發投手蔡明晋主投2局丟5分，中繼登板的林煜清、羅華韋，各投1局各丟1分、郭勝安2局無失分、林政賢在8局下失1分，最後登場的賴鴻誠也0失分，終場悍將以19比8獲勝。