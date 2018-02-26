維修大貨車時遭壓住 工人送醫不治中央社 (2018-02-26 18:13)
（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市安定區一名汽車保養廠男員工今天下午在維修大貨車時，疑因操作千斤頂不當，遭貨車掉落壓住，消防人員獲報趕往搶救，拉出王男時，他已無呼吸心跳，送醫後仍然宣告不治。
台南市政府消防局今天下午1時許接獲報案指出，安定區一家汽車保養廠內有工人遭車輛壓住。消防人員立即趕往現場，將被壓住的31歲王男拉出，已經OHCA（到院前心肺功能停止），地面上留有大片血跡，警消隨即將他送往醫院急救，但最後仍告不治。
警方初步調查發現，王男當時在維修一輛貨車，使用千斤頂等工具將輪胎架高，意外發生原因待進一步調查釐清。（編輯：卞金峰）1070226
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