中華職棒／Lamigo主場活動 3月3日公布NOWnews今日新聞 (2018-02-26 18:12)
全家便利商店在今年取得Lamigo桃猿隊預售票獨家權利，2018年全猿主場預售票預計在3月9日(五)及10日(六)分別供金、銀、狀猿卡友優先預購，3月11日(日)起正式開賣，卡友優先購票簡訊將在3月3日(六)10點開始發送。Lamigo桃猿隊將在3月3日(六) 舉辦預售票資訊以及年度主題活動日發佈會，地點則是在主場大本營桃園中壢全家便利商店(中壢區中平路1號)歡樂舉辦。
發佈會邀請Lamigo桃猿隊球星陳俊秀、陳禹勳、詹智堯與林承飛要與10號隊友相見歡。LamiGirls曲羿、巫苡萱、亞璇以及巧柔也將蒞臨現場為大家表演，與大家辣蜜互動！一同揭曉上半季預售票資訊以及主題趴時程。
全家便利商店將在當天販售限量福袋活動，而四位球星及LamiGirls在現場會與大家一起玩遊戲，幸運兒可以得到球星親筆簽名商品等應猿好禮，號召10號隊友到現場共度歡樂周六，開幕週擠爆全猿主場！
活動流程：
14：00 活動開始
14：05~14：20 LamiGirls開場
14：20~14：25 球星登場
14：25~14：35 全家預祝冠軍儀式
14：35~14：45 媒體拍照時間
14：45~14：55 抽獎時間
備註：主辦單位擁有保有相關辦法變更之權利
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