▲男子洪當興開車撞死律師和妻子連奪兩命，今被判處死刑。（圖／翻攝自監視器）

男子洪當興與妻李怡慧在台南地方院協議離婚後，卻在台南地方法院門口，開車衝撞妻子和妻的委任律師黃政雄，車連奪兩命，台南地方法合議今（26）日下午，依連續殺人罪名，判洪當興死刑。

台南地方法院106年7月17日下午發生駭人的車禍，就在律師黃政雄和李怡慧，在法院內與洪當興協議離婚協商後，就在法院門口，洪當興竟開車衝撞兩人，造成兩人重傷送成大醫院搶救不治。

這起車禍，經台南地檢署主任檢察官許嘉龍率法醫相驗，確認黃政雄死亡原因是肋骨骨折併氣血胸致死，明顯遭車輛衝撞又輾壓導致的傷勢，許嘉龍第一時間即認定嫌犯的殺人證據明確，立刻將其收押偵辦。

而當時受重傷的李怡慧，也因身體頸椎骨折、胸部及腹部大量出血、腎臟破裂，在成大醫院搶救3天後宣告不治，檢察官率法醫相驗也證實李女死因是遭車輛撞擊輾壓身亡。

檢方指控說，洪當興開車從後方衝撞並輾壓黃政雄、李怡慧兩人，車輛沒有剎車跡象，也無剎車燈亮起，殺人動機非常明顯，一次行為造成2人死亡，是連續殺人行為。

全案在台南地院審理半年後，合議庭法庭均認定被告洪當興，應依連續殺人行為判處死刑。