▲東勢後生添手團駐地工作站26日成立，盼文化傳承深耕山城，型塑慢遊、慢食、慢活的浪漫據點。（圖／台中市政府客委會提供2018.2.26）

「東勢後生添手團」26日成立，是由中央客委會補助台中市第一個成立駐地工作站的示範區，未來將做為推廣客家產業與文化核心基地；中央客委會副主委楊長鎮表示，將由團隊安排產業創新培訓課程，青年發掘在地客庄故事，規劃深度旅遊路線，帶動客庄經濟發展，讓台中客家山城成為浪漫台三線南口，使文化傳承深耕。

楊長鎮指出，東勢是浪漫台三線上很特殊的一個地方，除是客家傳統聚落以外，更是全國大埔腔客家文化重鎮，也是全國花卉、水果的盛產地區，所以東勢山城是語言與文化傳承等軟體建設重要據點；尤其是在地文化認同與啟發，應朝向年輕一輩來主動發掘，由在地耆老陪伴輔導，做到文化傳承深耕，型塑慢遊、慢食、慢活的浪漫據點。

市府客委會主委劉宏基表示，東勢後生添手團是台中市第一個成立的駐地工作站的示範區，客語所謂「後生」，就是後輩、年青人；而「添手」就是客家話「幫忙」之意；「後生添手團」的成立是希望找到年輕的幫手，為東勢發想出新的未來，傳承文化，轉化出新的思維。

劉宏基並表示，希望透過青年進駐，由團隊安排產業創新培訓課程，青年發掘在地客庄故事，規劃深度旅遊路線，與在地居民一起學習，讓在地的工藝產業獲得新生，做為推廣客家產業與文化核心基地；讓台中山城地區成為浪漫台三線南口，帶動客庄經濟發展，營造良好的就業環境，吸引更多青年返鄉，投入地方發展建設。

「東勢後生添手團」成立開幕儀式中，包括：中央客委會副主委楊長鎮、市府客委會主委劉宏基、東勢區長徐佩玲、市議員蔡成圭服務處、蘇慶雲服務處代表，以及地方人士共同參與見證。