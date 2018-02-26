東勢後生添手團成立 將推廣客家產業文化NOWnews今日新聞 (2018-02-26 18:14)
「東勢後生添手團」26日成立，是由中央客委會補助台中市第一個成立駐地工作站的示範區，未來將做為推廣客家產業與文化核心基地；中央客委會副主委楊長鎮表示，將由團隊安排產業創新培訓課程，青年發掘在地客庄故事，規劃深度旅遊路線，帶動客庄經濟發展，讓台中客家山城成為浪漫台三線南口，使文化傳承深耕。
楊長鎮指出，東勢是浪漫台三線上很特殊的一個地方，除是客家傳統聚落以外，更是全國大埔腔客家文化重鎮，也是全國花卉、水果的盛產地區，所以東勢山城是語言與文化傳承等軟體建設重要據點；尤其是在地文化認同與啟發，應朝向年輕一輩來主動發掘，由在地耆老陪伴輔導，做到文化傳承深耕，型塑慢遊、慢食、慢活的浪漫據點。
市府客委會主委劉宏基表示，東勢後生添手團是台中市第一個成立的駐地工作站的示範區，客語所謂「後生」，就是後輩、年青人；而「添手」就是客家話「幫忙」之意；「後生添手團」的成立是希望找到年輕的幫手，為東勢發想出新的未來，傳承文化，轉化出新的思維。
劉宏基並表示，希望透過青年進駐，由團隊安排產業創新培訓課程，青年發掘在地客庄故事，規劃深度旅遊路線，與在地居民一起學習，讓在地的工藝產業獲得新生，做為推廣客家產業與文化核心基地；讓台中山城地區成為浪漫台三線南口，帶動客庄經濟發展，營造良好的就業環境，吸引更多青年返鄉，投入地方發展建設。
「東勢後生添手團」成立開幕儀式中，包括：中央客委會副主委楊長鎮、市府客委會主委劉宏基、東勢區長徐佩玲、市議員蔡成圭服務處、蘇慶雲服務處代表，以及地方人士共同參與見證。
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