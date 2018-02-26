isCar！ 對於速度，人類從未停止對它的追求，儘管車輛「極速」對於多數人來說只是個不實用的數字，但打造更快、更強的車一直是各超跑車廠想盡辦法達成的目標 ; 今年日內瓦車展將出現一輛馬力1800hp，預估極速達到「498km/h」的超級跑車，它叫做 Corbellati Missile。

沒聽過 Corbellati 嗎？嚴格來說他其實不是一間車廠，而是一間歷史70年的義大利高檔珠寶商，基於對超跑的熱愛，加上有著豐厚的資金，決定自己動手做一輛超跑來「玩玩」，打造這一輛以「導彈」為名的速度機器。

雖然小編說「玩玩」，但Corbellati的野心可不是普通的大，目標是打造獨一無二、極致性能，像珠寶一般華麗的超跑，更旨在全球最快量產車寶座，搭載的引擎比大家耳熟能詳的Bugatti 8.0升W16還大，是一顆排量來到9.0升的V8雙渦輪引擎，搭配六速變速箱與LSD限滑差速器，官方宣稱能爆發出1800hp馬力與239.7kgm扭力，極速更誇張的預估「498km/h」。

外型上與現在追求科幻與侵略性外型的超跑不同，反而是走復古風，長4670mm、寬2040mm、高1170mm，圓融的線條輪廓極似Ferrari經典的330 P4，官方並無透露車重數據，但車身與底盤採全碳纖維打造，馬力重量比可望低於 1:1 。

這輛 Missile 的極速僅是實驗室數據推估，還未有正式的影片或第三方認證，且就現今的輪胎科技，要達到這個速度也是難上加難，輪胎廠商也不太可能為了一間小規模車廠打造專用胎，但不論真實性與否，Corbellati Missile已成功製造話題性，就讓我們在日內瓦車展上期待他的廬山真面目。

（資料來源：Carscoops、Corbellati官網）