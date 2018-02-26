isCar! 自 991.2 世代最後一塊性能拼圖－911 GT3 RS 發表後，相信接下來全球 Porsche 車迷在等的應該非全新 992 世代 911 莫屬吧！而在看過出沒在城鎮、雪地以及賽道等不同地段測試的間諜照後，Porsche 則在日前大方公布全新一代經典跑車的高清有碼照，也意味著全新 911 即將登場！

這次 Porsche 不單單只是公布新車的高清有碼廠照而已，同時還請來 911 產品線總監－August Achleitner 來解釋新一代 911 的開發理念；當然全新一代 911 仍舊會維持初代車型自 1964 年初登場以來的經典要素，包括 2+2 座椅佈局、後置水平對臥六缸引擎、由煞車／油門／轉向／懸吊所共同組成獨特操駕體驗等，傳承 55 的特色在 992 世代上都會保留下來，當然也包括引領每一世代 Porsche 造型設計的絕美身形。

雖然 Porsche 此次發表的廠照仍舊用偽裝塗裝將細節掩蓋，但還是看得出 911 車系一貫的優雅輪廓，且車身相比 991.2 世代有著更寬的趨勢，預料會有車室空間更寬敞、動態更穩定的優點，而採用的模組化底盤架構將帶來輕量化、高剛性的優勢，且在 Porsche 發表新車廠照前，Instagram 帳號 ptsgt4 就搶先發佈了 992 高清車尾照，看起來扁平化燈組、寬厚圓潤將會是新車的設計基調。

@PTSGT4 - Robin（@ptsgt4）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 19 日 2:24 上午 張貼

至於動力系統方面，Achleitner 已透露後置水平對臥六缸引擎將會是一貫傳承的經典元素，同時也表示 992 並不會是輛純電跑車，在這前提之下，參照 996 世代進入水冷時代、911.2 標準車型取消自然進氣心臟，992 世代要在動力系統取得進一步突破，新增電動馬達成為 Hybrid 複合動力不失為一項可能性極高的選擇。

在科技層面，延續 996 世代導入衛星導航的突破腳步，新一代車型很可能也會導入 ACC 主動車距巡航、車道偏移輔助等當今車壇主流之主動安全配備，Achleitner 表示多少削弱駕駛主動性的主動安全配備並非是此級距買家購車關鍵因素，但事實上有總比沒有好，駕駛當然可以自主決定這些駕駛輔助系統的開關與使用時機，至於近來博得不少版面的（半）自動駕駛輔助系統？就算有那麼一天，911 應該還是最後一款導入的 Porsche 吧！

當然最後 Porsche 表示 992 世代將會是有史以來最棒的一輛 911，但每一代 911 登場時，有哪一輛不是最棒的呢？從 Porsche 開始主動釋出新車的腳步來看，全新 911 應該不用車迷等太久，廬山真面目應該就快曝光了吧！