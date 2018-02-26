從體型就能看出身上有什麼毛病！國寶女醫莊淑旂認為，體型不僅與性格相關，就連氣體滯留體內的部位、易患的疾病、性生活、食物的偏好，菜單都息息相關。國寶女醫除了針對4大體型特徵及易罹患疾病分析，也提出可以改善的飲食方法。



如何診斷您的體型？



在自我健康管理法中，體型的自我診斷十分重要，各人的體型因各人的飲食習慣而有所不同，在中國傳統食補觀念中，食物各有一利一害，每一種食物因為吃的人健康狀況不同而產生不一樣的效果，有的人吃出健康，有的人卻吃出毛病。



比如說，為了消除疲勞，胖子適合吃檸檬加醋等食物，可是瘦子就不適合了，反而要吃多脂肪、甜的食物來補充。由此可見，不同的人有不同的方法，萬萬不可以一套放諸四海皆統一的做法去實行。一旦判斷出自己的體型，能瞭解自己目前健康的情況，預知未來可能會罹患的疾病，事先改良飲食的習慣，相信體型是可以改善的。



四種體型的特徵



阿娘認為，體型不僅與性格相關，就連氣體滯留體內的部位、易患的疾病、性生活、食物的偏好，菜單都和體型息息相關。其中，尤其是體內的脹氣，一旦滯留在胃、腸內，會壓迫周圍的神經和血，如果體內沒有脹氣，或者以飲食、按摩、體操、生活習慣等方式排除脹氣，則必能預防疾病，保持健康。所以，她按照體內脹氣容易滯留的部位和腹部突出的情形，將體型分類，現分別敘述如下，提供參考：



一、駝背型



請將您的身體貼靠牆壁，腳跟和臀部、背部都要緊緊貼著牆壁，如果肩膀無法靠牆，就是駝背型。這種體型的人，肩胛骨較容易長肉，而胸部的肌肉卻很少，肩和背易有凝重的感覺，常有睡眠不夠的現象。



駝背者因為肺的下部受到擠壓，只能以肺的上部呼吸，因此肺活量很小。如果稍受到刺激，就會打亂呼吸的平衡，對外界刺激的抵抗力很弱，不僅容易感冒，眼睛也很容易疲勞。此外，便祕、下痢、肺癌等病罹患的機率相當高。如果是女性的話，生理期間較易罹患感冒。



二、上腹部突出型



上腹部突出型的人肌肉厚，從胸部到胃部開始突出，常被誤認為體型很雄壯，實際是外強中乾型。這種體型的人胃部容易積存脹氣而突出，經常打嗝，晚上就寢前會有不吃宵夜就無法入眠的習慣，所以常造成胃擴張，吃得太飽，營養太多，運動不夠是此體型者容易感冒的主因。



而胃部容易積存脹氣，所以肺部時常被由下往上壓，呼吸運動相當不順暢，使得在感冒時會出現肩膀痛、頭痛等症狀。



三、下腹部突出型



下腹部突出型的人肌肉少，肚臍以下的下腹突出，整個內臟往下垂，肚腹完全鬆弛。因為平日喝太多水份，嗜食湯泡飯等類食物，又加上營養不夠而形成這種體型。



下腹部突出者極易積存脹氣在下腹內，要多留意手腳等身體末梢部位的冰冷。常罹患的疾病有胃下垂、胃癌等消化系統的疾病。如果是女性的話，易患子宮癌、乳癌、乳腺腫、子宮筋腫等婦科的疾病。



四、標準型



標準型係指沒有以上三種體型的缺點，亦即體內不積存脹氣且體重合乎標準的體型。我們大家追求的就是這種體型，只要繼續維持下去，健康常伴隨您左右。



改善四種體型的飲食法



正常體型的人，維持平日的生活與飲食習慣即可，現在針對其他三種體型的人提供一些改善體型的食物：



一、駝背型



駝背體型的人，平常是個神經質的人，容易受驚嚇窮緊張，也很容易疲憊。此類型的人應儘量不吃辣的食物，以免神經更加不安定，身心不協調。



由於駝背體型的人有偏食的不良飲食習慣，所以建議您改吃單味飲食，特別是甜、酸、鹹三種味道不要混在一起吃，免得使自己的神經產生混淆的感受。我們知道人的情緒一受干擾，食慾、消化力都會下降，而神經質的人最怕處於不穩定的狀況，倘若消化減低，吸收營養的力量自然也削減，造成體內積存過多的脹氣，如果故意漠視這個問題，體型當然沒有辦法獲得改善。



駝背型的人應排除萬難，盡全力去修飾自己的體姿，以便能改良為正常的體型。反之，會引發各種疾病，特別是呼吸器官系統的前癌症狀。既然此類型的人易神經不穩定，所以在飲食方面不吃刺激性、興奮性的食物，盡量拒絕干擾神經平衡的飲食方法。



可吃食物：毛豆、碗豆、碗豆夾、敏豆、干貝、菠菜、生菜沙拉、綠菜花、貝類、海藻類、綠色蔬菜、鮑魚、蚵、蛤蜊、雞肫、牛豬舌、尾、心、甘藍菜、芽甘藍、蓮藕、蘿蔔、茼蒿、慈菇、植物性油(大豆油、玉米油)及葡萄、楊桃等盛產期水果。



忌吃食物：火腿、香腸、臘肉、豬肝、芥茉、辣椒、青椒、胡椒、薑、辣油、山韭菜、蔥類，大蒜、咖啡、糖、煎餅、小甜點、烤焦的麵包、烤魚、烤肉、馬鈴薯片、鍋巴、燒餅等。



其他的菜色，如以糖、醬油和在一起的煮食，醬油熬煮加糖又如鹽、火鍋等的東西切記要忌口，更不可以將冷熱的東西混著吃，食物上可淋些白蘭地或威士忌作調味。



二、上腹部突出型



上腹部突出的人，往往是因為吃東西吃得太多、太快，造成體重過重所致。此類型的人在早、午、晚三餐份量分配上，建議改為早三、午二、晚一的飲食法絕勿食宵夜，而且需要吃一些較涼性、酸性的食物可加醋或檸檬等，並使用葵花油、玉米油來刺激新陳代謝。相反地，甜食、油炸食物、刺激性食物、烤的炒的食物都應該避免去吃。上腹部突出的人，時常有疲勞的感覺，如果想解決這個困擾，以及上腹突出的缺點，希望在晚餐的份量盡量少一點，如果能夠不吃是最好的了。



可吃食物：生魚片、生蘿蔔、瘦肉、牛舌、雞肫、果汁、生拌沙拉、麵、海藻類、筍、蒟蒻、牛蒡、白菜、大芥菜、南瓜、青色番茄、豆腐等及鳳梨、西瓜、檸檬等水果。



忌吃食物：香腸、火腿、燻肉、烤土司、烤魚、烤肉、糖、餅乾、油炸物、牛油、多脂肪的肉炒的菜、芥菜、薑、辣椒、胡椒、咖啡、蔥、大蒜、咖哩、芥茉、鍋巴、煎餅、炒的菜色、炒的豆類等。



三、下腹部突出型



此種體型的人避免吃寒性與酸性食物，這些不但造成內臟下垂，而且也會壓迫到鼠蹊腺，造成下肢神經痛，甚至舉步難行。作菜時可用胡麻油，或以葡萄酒調味，並要少量多餐，水分限一百c.c. 一次量，飯前須休息10至20分，且平時忌拿6斤以上重物，並須綁腹帶，才會吸收營養，且不會腰痠。並可吃刺激性的東西、脂肪多的魚、肉類和甜食。



可吃食物：臘味、香腸、火腿、青魚、雞皮、帶皮的肉、牛尾、雞翅、豬腰、牛油、豬油、大蒜、山韭菜、薑、辣椒、芥茉、蔥、咖哩、胡蘿葡、肝臟、肫等。少量烤的食物、餅乾、糕點在飯後吃，木瓜、桃子、荔枝等水果亦好。



忌吃食物：醋、檸檬、鹹梅、草莓、柑橘、沙拉醬、青番茄、番茄醬、酸乳酪、生蔬菜、生水、生雞蛋、生魚片、紅花油、茶拌飯及麵、海藻類、竹筍、蒟蒻、牛蒡、白菜、醃白菜、酸菜、南瓜、大芥菜、豆腐等。