驚！50歲以上三分之一有骨鬆好醫師新聞網 (2018-02-26 15:12)
好醫師新聞網記者邊建元／台東報導
上圖：高齡長者應定期檢測身體功預防疾病發生
「家有一老如有一寶」，然而在高齡化社會的趨勢下，老人的健康問題卻逐漸成為社會的隐憂。據統計，臺灣50歲以上人口中，每三人就有一人屬於骨質疏鬆症的高危險群。骨質疏鬆患者面臨最大的威脅就是骨折，容易發生骨折的部位又以脊椎、髖部與手腕最常見，一旦發生骨折，不僅讓人失去自主活動的能力，提高長期臥床的機會，更會增加死亡的風險。
臺北榮總臺東分院家庭醫學科黃偉倫醫師表示，骨質疏鬆是一種慢性且普遍的疾病，以女性居多，但男性也有罹患骨質疏鬆的風險。骨質疏鬆初期，可能容易腰痠背痛、坐下後不容易站起身，或是駝背、身高變矮。
黃偉倫醫師呼籲長者除了要養成良好的生活習慣之外，更要及早接受正規的骨質密度檢測，包括雙能量X光吸收儀（DXA）與腰椎X光檢查，檢查報告異常一定要回診追蹤，才能早期治療、避免骨折。
臺北榮民總醫院臺東分院幫長者健康把關，請鄉親一同來關心家中長者，提醒與陪伴長輩接受健康檢查。臺東分院配合臺東縣政府即日起開辦免費老人健檢，凡設籍臺東縣65歲（民國42年12月31日以前出生者）縣民或55歲以上原住民（民國52年12月31日以前出生），歡迎至臺北榮民總醫院臺東分院接受免費健康檢查，限量提供300位名額，額滿截止。
今年臺東分院檢查項目有別以往，增加血液鈉、鉀離子檢查及腎功能檢驗，另外獨家加碼骨質密度及腰椎X光檢查，附贈精美骨質疏鬆衛教手冊，提供後續骨科、復健科、家庭醫學科專業諮詢與衛教指導，讓檢查結果異常的民眾快速獲得追蹤與治療。只要是符合資格的長者，可以攜帶身份證及健保卡（原住民長者請多攜帶戶口名簿或證明文件），並空腹至臺東分院一樓健檢中心接受檢查（請先不要吃早餐或空腹6至8小時）。
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