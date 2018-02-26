【學學養生達人】早餐喝什麼有差嗎？台灣好食材 (2018-02-26 00:00)
搭配早餐的飲料，不外乎牛奶、豆漿、咖啡、果汁…，好像大家都沒花什麼心思，但這些都適合早餐喝嗎？養生達人陳月卿以自身經驗，教你如何開啟活力滿滿的一天喔！
《自製精力湯，不喝咖啡》
養生達人陳月卿說，早上的第一杯飲料她會喝溫開水，至於早上必喝的「第二杯」飲料，則是帶給她一天活力來源的「精力湯」，材料包括兩份水果、三份蔬菜與少許堅果，至於蔬菜與水果的種類，則經常變換，因為她的養生原則是「在簡單有效率中求變化」。
陳月卿表示，很多人的一天都是從「早餐＋咖啡」或「麵包配牛奶」開始，而她不喝咖啡，除了自身體質不耐咖啡因，也因為台灣氣候潮濕，咖啡若保存不慎，很容易產生赭麴毒素，因此，她只有在跟朋友相約喝下午茶時，才會偶爾品嚐一杯黑咖啡。而早餐麵包只吃加工較少的歐式麵包，更多時候是以饅頭或飯糰取代。
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《喝豆漿、優酪乳，不喝牛奶》
至於牛奶，她也不喝，並非乳糖不耐症，而是對乳牛飼養與牛奶製程存有許多疑問。她這二十多年來，早餐除了喝蔬果精力湯，也喝自己做的豆漿，她常在豆漿中加入芝麻、杏仁等五穀雜糧，有時也自製蕃薯漿，補充優質的植物性蛋白質。
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陳月卿不喝牛奶，但喝無糖的優酪乳，有空時還會自己做。台灣乳酸菌協會日前針對高壓上班族，進行一項「高壓上班族腸道研究」，發現在每天固定飲用優酪乳，為期三周後，可減緩五成腸道慢性發炎與腸道毒素。
研究也發現，上班族在飲用三周可補充好菌的優酪乳後，腹脹、糞便硬度與感覺排便不完全的情況，較飲用前的數據，都有明顯下降。
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《檸檬、蜂蜜一起加入早餐陣容》
陳月卿說，在吃早餐時，搭配一杯蜂蜜水，或將蜂蜜抹在麵包上吃，都是不錯的選擇。而她除了早晚會吃一小匙蜂蜜，滴兩滴蜂膠，增強免疫力；主持健康節目錄影前，也會喝一小杯蜂蜜水潤嗓。蜂蜜搭配檸檬水，酸酸甜甜的滋味也很不錯。
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陳月卿認為，喝檸檬水補充維他命C，雖然對人體健康有益，但喝一陣子，會發現牙齒容易受酸性腐蝕、變黃，因此，她都將檸檬加入蔬果精力湯中，而且都用有機檸檬，洗淨後連皮一起打汁，特別清香可口。
►看更多：早上1杯蜂蜜、檸檬水，為腸道暖暖身
【更多精采內容，詳見《台灣好食材Fooding》】
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