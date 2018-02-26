肯德基群星餐再推新品！ 肉感滿載「脆雞總匯享樂盒」超值價只要$99中央網路報 (2018-02-26 17:29)
肯德基群星餐再推新組合 肉控激推只要$99
肯德基升級版$99群星餐全新突破，不僅提供輕食族最愛的捲餅套餐組合「煙燻嫩雞捲享樂盒」，更祭出肉食族絕對不可錯過的「脆雞總匯享樂盒」，內含招牌咔啦脆雞大腿排、首次推出濃郁日式唐辛子風味的「脆皮翅小腿」、外酥內嫩的「金黃脆腿條」、以及金黃香酥的「上校雞塊」，樣樣都讓肉食主義者口水直流，搭配美味「香酥脆薯」，多達五項美味餐點只要99元，對於餐餐無肉不歡的肉食消費者來說絕對是最實惠且最肉感的組合！
另一款最適合輕食族的套餐「煙燻嫩雞捲享樂盒」，融合鮮嫩多汁的原塊雞腿排以及誠意十足的衝浪板薯餅，再淋上以蔬菜熬煮風味濃郁的美式燻烤醬，搭配嚼勁十足的捲餅，捲住層層美味。一口咬下，多樣口感一次迸發！讓你花小錢，也可得到多元的大滿足！
早餐雙人餐優惠好超值 燻腸鮮蔬蛋烤餅新上市
全台速食業獨有的肯德基捲餅，一直廣受早餐族們好評，這次也推出新口味！新生力軍「燻腸鮮蔬蛋烤餅」選用新鮮豬後腿肉製成的德國風味燻腸，搭配滑順嫩蛋以及新鮮萵苣，再以獨家烤餅皮包裹，厚實口感層次倍增，含有豐富蛋白質的餐點為廣大的早鳥們帶來滿滿活力，迎接全新一天的挑戰。新品限定銷售時間自2月27日起至4月2日止；值得一提的是，肯德基早餐也特別推出雙人超值優惠餐8折起優惠，包含吮指嫩雞蛋烤餅、總匯歐姆蛋堡、吮指嫩雞粥、總匯歐姆蛋燒餅皆在優惠之列，優惠同步於2月27日開跑至4月2日止。
更多訊息可上肯德基官方網站http://www.kfcclub.com.tw或臉書粉絲專頁http://www.facebook.com/kfctaiwan查詢，或電洽0800-068-007(服務時間：每天10:00~10:00)。(王鵬捷 編)
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