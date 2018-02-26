【中央網路報】

根據農委會近年公布的糧食供需年報指出國人平均每人每天吃下高達210公克的肉量，不難看出消費者飲食習慣依然是肉食主義掛帥。有鑑於此，火鍋、烤肉等飲食業者也常祭出肉盤買一送一或是打卡送肉、菜盤換肉盤等優惠方案來滿足消費者的特性。肯德基看準消費者嗜吃肉的趨勢，特別集結明星雞肉商品推出99群星餐「脆雞總匯享樂盒」，只要99元就能享受肉感滿載的爽快滋味，一嘗肉食主義者蠢蠢欲動偶爾想放縱一下的願望！超值優惠期間限定自2月27日至4月9日止。肯德基群星餐再推新組合 肉控激推只要$99肯德基升級版$99群星餐全新突破，不僅提供輕食族最愛的捲餅套餐組合「煙燻嫩雞捲享樂盒」，更祭出肉食族絕對不可錯過的「脆雞總匯享樂盒」，內含招牌咔啦脆雞大腿排、首次推出濃郁日式唐辛子風味的「脆皮翅小腿」、外酥內嫩的「金黃脆腿條」、以及金黃香酥的「上校雞塊」，樣樣都讓肉食主義者口水直流，搭配美味「香酥脆薯」，多達五項美味餐點只要99元，對於餐餐無肉不歡的肉食消費者來說絕對是最實惠且最肉感的組合！另一款最適合輕食族的套餐「煙燻嫩雞捲享樂盒」，融合鮮嫩多汁的原塊雞腿排以及誠意十足的衝浪板薯餅，再淋上以蔬菜熬煮風味濃郁的美式燻烤醬，搭配嚼勁十足的捲餅，捲住層層美味。一口咬下，多樣口感一次迸發！讓你花小錢，也可得到多元的大滿足！早餐雙人餐優惠好超值 燻腸鮮蔬蛋烤餅新上市全台速食業獨有的肯德基捲餅，一直廣受早餐族們好評，這次也推出新口味！新生力軍「燻腸鮮蔬蛋烤餅」選用新鮮豬後腿肉製成的德國風味燻腸，搭配滑順嫩蛋以及新鮮萵苣，再以獨家烤餅皮包裹，厚實口感層次倍增，含有豐富蛋白質的餐點為廣大的早鳥們帶來滿滿活力，迎接全新一天的挑戰。新品限定銷售時間自2月27日起至4月2日止；值得一提的是，肯德基早餐也特別推出雙人超值優惠餐8折起優惠，包含吮指嫩雞蛋烤餅、總匯歐姆蛋堡、吮指嫩雞粥、總匯歐姆蛋燒餅皆在優惠之列，優惠同步於2月27日開跑至4月2日止。更多訊息可上肯德基官方網站http://www.kfcclub.com.tw或臉書粉絲專頁http://www.facebook.com/kfctaiwan查詢，或電洽0800-068-007(服務時間：每天10:00~10:00)。(王鵬捷 編)