服務業年後放假爽爽玩 全台最美飯店寵愛你中央網路報 (2018-02-26 17:38)
淡水福容是全台唯一郵輪外型飯店，國內外獲獎肯定掛保證，包括2017世界奢華飯店、世界奢華餐廳-阿基師觀海茶樓、日本旅遊雜誌《TRiPORT》評選世界十大絕美夕陽，網友票選-十大人氣五星飯店、百大口碑五星飯店、好評影響力五星飯店、住到不想回家的飯店！美食美景與人文藝術集結，還有全台唯一360度旋轉景觀情人塔，美麗景色盡收眼底，飯店也推出賞花之旅，是旅遊、度假、放鬆身心的好去處，此次推出體恤服務業暖心專案，不只景色超值、價錢更是破表，年後好好安排享受一次充電之旅。
更多優惠內容請上官網http://www.fullon-hotels.com.tw/fw/，或撥打客服專線02-2628-7777。(王鵬捷 編)
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