【中央網路報】

春節團圓是每個人最期待的日子，當大家圍爐、度假、玩樂的同時，也是服務業最忙碌時段，淡水福容飯店特別推出暖心專案，讓你年後放假爽爽玩！即日起至3/31凡是服務業工作者(餐飲、飯店、百貨、旅行社、樂園…等)持名片或相關證明文件，平日雙人入住無敵海景房只要4500元，英式下午茶、早餐、觀景情人塔搭乘券，全都包了！避開人擠人的春節大旺季，享受沒有人打擾的悠閒假期，養精蓄銳、充飽電力、回到工作崗位繼續打拼。淡水福容是全台唯一郵輪外型飯店，國內外獲獎肯定掛保證，包括2017世界奢華飯店、世界奢華餐廳-阿基師觀海茶樓、日本旅遊雜誌《TRiPORT》評選世界十大絕美夕陽，網友票選-十大人氣五星飯店、百大口碑五星飯店、好評影響力五星飯店、住到不想回家的飯店！美食美景與人文藝術集結，還有全台唯一360度旋轉景觀情人塔，美麗景色盡收眼底，飯店也推出賞花之旅，是旅遊、度假、放鬆身心的好去處，此次推出體恤服務業暖心專案，不只景色超值、價錢更是破表，年後好好安排享受一次充電之旅。更多優惠內容請上官網http://www.fullon-hotels.com.tw/fw/，或撥打客服專線02-2628-7777。(王鵬捷 編)