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本月重點新書二月來台舉辦首次海外簽名會的眉月啍老師代表作《愛在雨過天晴時》第五集登場！動畫漸入佳境！老師讚不絕口的新封面插畫+雙層書衣設計精美特別版同時登場！只有兩集就憑藉著高人氣改編成動畫的輕小說《童話魔法使》第二集一樣在本月上市！一起推出的特別版附錄雙面雙層設計書衣+PP書籤組，故事越來越進入高潮!!百合少女們思緒互相迸射火花，魔法少女奇幻故事第二集正式開演！《幻舞少女之劍 官方美術設定集》以刊載於各大媒體的日菜子插畫為中心，收錄了出自岸田梅爾先生筆下的美麗少女插畫！除了使用於遊戲中的插畫外，還首次公開各式草稿。15位美少女以及出現在異世界的魔物等插畫、設定畫，甚至還可看到未採用的各式設定集！安達充老師膾炙人口的經典漫畫《H2 和你在一起的日子》豪華版隆重推出！台灣獨家特殊鏤空設計書衣+超質感蝴蝶頁！王牌投手與強打者將賭上HERO的寶座，再次展開競爭…漫畫書名：性感學長與戀愛陷阱(全)作者：西原ケイタ定價：NT.140元[內容簡介]轉學到鄉下男校的第一天，和弘幫助了被男生強迫而感到困擾的燈里。燈里因為自身滿溢的性感，而迷惑了許多的男人，是引發無數問題的學校名人，通稱──性感學長！和弘跟燈里接觸後，被他楚楚可憐的外貌所吸引，向燈里表達自己的心意後，得到了「我也第一眼就覺得你很可愛」的回覆，並且被親吻了。才想著一切都很順利時，得意忘形的和弘發現了燈里不為人知的另一面———？漫畫書名：白領驅魔師 奧村雪男的憂愁(03)作者：佐佐木ミノル定價：NT.99元[內容簡介]朴拍到出雲決定性的瞬間！最近開始認真煩惱掉髮問題的勝呂。柔造想要的生日禮物是…!?角色們露出意外一面之『青之驅魔師』的平行世界日常喜劇第３集──!!漫畫書名：屍落城市(02)作者：磐秋ハル定價：NT.140元[內容簡介]由於受到屍體病毒的感染，鹿羽町被第二個「箱」所區隔開來。違反避難建議，隱身於郊外山裡的高中教師・葛城柘榴──妹妹・小桃被某人劫走了。夥同了解事態的謎樣男人，一同前往的目的地，竟然是有無數活屍仍舊在蠕動的廢棄醫院!?漫畫書名：此花綺譚(02)作品：天乃咲哉定價：NT.140元[內容簡介]季節由春轉夏…在此，柚將初次迎接此花亭之秋。在位於此世與彼世之間的溫泉旅館，狐妖女侍們無微不至地款待來客。點亮療癒您內心的燈火，懷舊的和風綺譚，第２集。漫畫書名：重版出來！(08)作者：松田奈緒子定價：NT.199元[內容簡介]從編輯到書店店員的團體戰！！新人編輯所面對的真實漫畫奮鬥記！整個團隊在行銷漫畫上的戰略、堅持、淚水、熱情。給你最認真的醍醐味與最棒的活力！！這本漫畫，要大賣！！第八集!!漫畫書名：牙鬥獸娘(05)原作：村田真哉作畫：隅田かずあさ定價：NT.140元[內容簡介]在王者「老虎」的必殺技下還能重新站起來的「蜜獾」，終於被「老虎」承認實力，使出全力的必殺一擊。在窮途末路下，身為玩家的野本被迫抉擇是該讓「蜜獾」逃走，還是繼續對戰…!!漫畫書名：牙鬥獸娘(05)特別版原作：村田真哉作畫：隅田かずあさ定價：NT.190元[內容簡介]特別版採用雙層書衣設計!!在王者「老虎」的必殺技下還能重新站起來的「蜜獾」，終於被「老虎」承認實力，使出全力的必殺一擊。在窮途末路下，身為玩家的野本被迫抉擇是該讓「蜜獾」逃走，還是繼續對戰…!!漫畫書名：狩魔戰記(03)作者：山本晉定價：NT.140元[內容簡介]打倒超巨大魔王──薩畢耶努之後，變得更弱的亞杜要對付２個兄弟魔王。面對壓倒性的戰力差，此時向勇格他們伸出手的是……漫畫書名：電影版妖怪手錶 飛天巨鯨與兩個世界的大冒險喵！(全)作者：小西紀行定價：NT.130元[內容簡介]特製金屬書衣!!櫻花新城出現飛天巨鯨!!飛天巨鯨吼叫的時候，世界就會變得扭曲，一如往常的「普通」世界，變成了「現實的」世界!!為了恢復原來的世界，景太他們與神祕的無尾熊妖怪一起，甚至連閻魔大王也捲入挑戰巨大之謎!!與電影不同內容的前所未有的故事，一定要看!!漫畫書名：愛在雨過天晴時(05)作者：眉月啍定價：NT.140元[內容簡介]唯、吉澤、加瀨，每個人都有各自無法實現的戀情。至於小晶，她決定以朋友的身分與喜歡的人相處。面對這樣的她，店長的反應是…!?17歲的秋季開始了──漫畫書名：愛在雨過天晴時(05)特別版作者：眉月啍定價：NT.200元[內容簡介]唯、吉澤、加瀨，每個人都有各自無法實現的戀情。至於小晶，她決定以朋友的身分與喜歡的人相處。面對這樣的她，店長的反應是…!?17歲的秋季開始了──漫畫書名：偶像事變 ～鴿子聽不見悲鳴～(01)作者：ミサヲ定價：NT.140元[內容簡介]當紅偶像柊瀨樂由於不知為何人設置的爆裂物而身受重傷。爆炸事件的犯人大眾一致懷疑是在數年前重大爆炸案中被逮捕、當時13歲的少年——日谷一鷹。在爆炸事件後，粉絲把對偶像的愛，轉變成對犯人的恨。整個日本開始慢慢改變——漫畫書名：在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 外傳 劍姬神聖譚(03)原作：大森藤ノ漫畫：矢樹貴定價：NT.140元[內容簡介]艾絲等人在地下城內的旅館鎮遭遇殺人事件，兇手至少是Lv.5以上的冒險者……另一方面，洛基在地上尋找釋放新種怪獸的犯人。在遙遠兩地發生的兩起事件，讓歐拉麗瀰漫詭譎的氣氛──美少女雲集的地下迷宮幻想物語第３集！無庸置疑的，沒看過本篇也一樣精采！漫畫書名：徒然喜歡你(07)作者：若林稔弥定價：NT.99元[內容簡介]但說不定愛情故事早已開始了。隨著小田先生那首名曲的前奏登登登地響起……怎麼可能會有那麼剛好的事，以為在演連續劇啊！漫畫書名：現代魔女的求職日記(02)原作：相澤沙漫畫：はま定價：NT.140元[內容簡介]見習魔女玉城禰子15歲，雖然掛出「出租魔女的魔法」這樣的招牌，連續幾天卻都門可羅雀。這時出現在閒到不行的禰子面前的，竟然是……？這樣和無業遊民有什麼差別嘛～！漫畫書名：傀儡馬戲團 豪華版(23)完作者：藤田和日郎定價：NT.400元[內容簡介]治療ZONAPHA症的方法到底是…？擺脫自動傀儡們的追擊，在非常大的犧牲之下終於將太空梭送達發射基地。但是，到底能夠順利上太空見得到無臉司令嗎…!?精采大完結，你將目擊傀儡馬戲團最終幕的盛大演出!!超厚的最後一集!!漫畫書名：民法修正～一夫多妻時代來臨～(03)作者：竹內櫻定價：NT.140元[內容簡介]獲得一夫多妻權利的淺尾正平，與未婚妻美知留、資本家的女兒小純，以及飽經風霜的香苗三人展開同居生活。雖然一起生活的事情已經圓滿落幕，但問題仍堆積如山的第３集!!!漫畫書名：爸爸與父親的家庭食堂(03)作者：豐田悠定價：NT.140元[內容簡介]外表凶惡卻能幹的千石。與溫文儒雅卻笨拙的晴海。兩個完全相反的父親，在孩子們的教育方針上起了衝突！教會兩人愛情與過度干涉有何不同的，是圍繞著餐桌的家庭時間──從零開始的男人家常料理，擁抱的第三集!!漫畫書名：為了我就是我。(03)作者：葉月抹茶定價：NT.140元[內容簡介]映照在紗奈眼瞳裡的是駿、還是步？藉由和理想的自己的對調，駿慢慢地可以說出自己真正的想法了。駿的變化，不但影響到已變得疏遠的昔日好友們，甚至連自己的言行舉止也愈來愈像「步」。而目睹這一切的紗奈，心境上也產生了某種變化──圍繞著自己的青春塗鴉，第３集登場。一段蘊含著「謊言」的青春物語。漫畫書名：為了我就是我。(03)限定版作者：葉月抹茶定價：NT.170元[內容簡介]映照在紗奈眼瞳裡的是駿、還是步？藉由和理想的自己的對調，駿慢慢地可以說出自己真正的想法了。駿的變化，不但影響到已變得疏遠的昔日好友們，甚至連自己的言行舉止也愈來愈像「步」。而目睹這一切的紗奈，心境上也產生了某種變化──圍繞著自己的青春塗鴉，第３集登場。一段蘊含著「謊言」的青春物語。漫畫書名：在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼(08)原作：大森藤ノ漫畫：九二枝定價：NT.140元[內容簡介]貝爾‧克朗尼進入地下城『中層』。多虧莉莉跟韋爾夫三人之間堅定的羈絆，這趟攻略進展得相當順利。就在此時卻發生出乎意料的狀況──【怪物奉送】。面對被其他小隊引來的怪物，戰況急轉直下。無法返回地表的貝爾，最終被迫做出某個決定……與此同時，待在城鎮裡的赫斯緹雅，因為擔心久久未返家的貝爾而組織『搜救隊』。並且決定潛入被視為諸神禁地的地下城。兩人的『決定』會順利交會嗎──？這是由女神記下少年征途的【眷族物語】──第８集。漫畫書名：ALL OUT!! 全力達陣!!(07)作者：雨瀨シオリ定價：NT.140元[內容簡介]在橄欖球聖地──菅平的夏季住宿集訓開始了！神高橄欖球社練習比賽初賽對上的是大阪前８強天竺理工高中。他們將如何迎戰這個在日本數一數二的橄欖球激戰區中脫穎而出的強校呢──!?漫畫書名：魯蛇少女的不思議神顏大冒險(03)作者：周顯宗定價：NT.130元[內容簡介]最好用的工具人志海被神顏灸衛選上，背叛了飛娜，而且還要把她抓回去好找尋其他神顏的下落!!情急之下，她施展跟張或特訓時學會的能力——神通力全開!!激發廢柴的終極之力吧～～漫畫書名：昇天藥局！(01)作者：春輝定價：NT.140元[內容簡介]出現在有著煩惱的人面前的藥局──誠資堂。藥劑師壽會開給你不可思議的處方。戀愛煩惱的女高中生、缺乏性愛的新婚夫婦、焦急於公司前輩的ＯＬ等等…今天心靈的齒輪沒有咬合的人們也會來造訪誠資堂。這帖藥，要不要服用，就看你決定────漫畫書名：揮劍斬明月(03)完作者：堀內厚德定價：NT.99元[內容簡介]為了阻止後來史稱「櫻田門外之變」的大老暗殺計劃，試衛館的門生挺身攔阻。可是，在場目擊到的衝擊光景在宗次郎與勝太的內心中植入「希望」與「詛咒」──最後，宗次郎等人在新夥伴的加入下終於組成了「新選組」。由壓倒性的熱量所描繪出的，男人們的「血」與「哀傷的命運」的結局會是!?這齣故事並不是「時代劇」。而是贈與不知該為何而活，給所有少年的「你的故事」。漫畫書名：男女合校的現實(04)作者：Sanui Yuu、伊丹澄一定價：NT.130元[內容簡介]雖然不會總是恰恰好地遇到宿敵或是驚心動魄的冒險，但即使是不去多想的日常生活，只要好好觀察就會發現竟是如此耀眼呢——就是這樣的校園生活喜劇第４彈！漫畫書名：鬪獸士(02)作者：柿崎正澄定價：NT.99元[內容簡介]為了追討費恩與迪蘭達爾，羅馬軍因此侵略阿爾比昂。阿爾比昂的海柏敦一帶，有個人類與亞人種和平共存的村落。但在羅馬軍突如其來的襲擊之下，亞瑟等三名少年卻只能眼睜睜看著青梅竹馬的艾蓮被奪走…紛亂後，亞瑟他們所下定的決心是──漫畫書名：魔法人妻真奈美(全)作者：LINDA定價：NT.140元[內容簡介]曾經作為一位魔法少女拯救世界的少女真奈美。而她長大成人以後，與相愛的男人結婚後，化身「魔法人妻」。在世事的波濤、社會的嚴峻、都市的孤獨、以及渴求愛情的慾望的夾縫之間，真奈美即將發動愛的魔法……!!!!!!!!!!!漫畫書名：我家才沒電視咧(全)原作：億章漫畫：井上菜摘定價：NT.140元[內容簡介]這是有關一個男人，對於巧妙逃避支付收視費的用戶，迫使其進行簽約、繳交收視費用的故事。匪夷所思的費用徵收喜劇!!漫畫書名：H2 和你在一起的日子 豪華版(01)作者：安達充定價：NT.350元[內容簡介]特殊鏤空設計書衣+超質感蝴蝶頁「再持續投球下去，手肘就會報廢!?」這句話促使連續２年引領球隊拿下國中地區大賽優勝的王牌投手國見比呂，以及４棒強打者橘英雄的人生產生巨大的變化!!相對於比呂就讀沒有棒球社的高中，英雄進入甲子園常客的強校，兩人本該就此步上各自不同的道路，豈知是否為命運的戲弄，誰也沒有料想到，王牌投手與強打者將賭上HERO的寶座，再次展開競爭…漫畫書名：H2 和你在一起的日子 豪華版(02)作者：安達充定價：NT.350元[內容簡介]特殊鏤空設計書衣+超質感蝴蝶頁解散!?還是升格為社團!?比呂雖然重拾棒球，卻突然迎來大危機！愛好會升格為社團的條件，就是得率領實力上壓倒性不利的隊友──單純喜歡棒球的弱小愛好會成員，打贏擁有英雄的地區大賽亞軍球隊。可說是無謀地賭上比呂以及愛好會命運的比賽，就此展開!!漫畫書名：H2 和你在一起的日子 豪華版(03)作者：安達充定價：NT.350元[內容簡介]特殊鏤空設計書衣+超質感蝴蝶頁「出局！」比賽結束的最終宣判無情地響遍球場。這個瞬間，棒球愛好會確定解散…不僅腳受傷，連目標也失去了，比呂因此低迷不振。但是，他們還沒放棄成立棒球社的願望。其中，野田提出了某招奇計！決定愛好會命運的這項奇計究竟是!?漫畫書名：H2 和你在一起的日子 豪華版(04)作者：安達充定價：NT.350元[內容簡介]特殊鏤空設計書衣+超質感蝴蝶頁「那是預告三振的暗號喔！」野田對站在打擊區上的廣田如此呢喃著。投手丘上，比呂則若無其事的搔著脖子。這個預告三振的暗號，是春華他那擔任教練的大哥敲定的。廣田得知這件事後，雖然一派從容，然而內心卻產生了漣漪。僅止於文化祭活動一環的這場練習比賽，作為雙方開始意識到彼此的起點，正如火如荼的開打!!漫畫書名：我家的愛犬不愛我。多奇生活日誌作者：高久尚子定價：NT.160元[內容簡介]總是被截稿日追著跑的BL作家・高久尚子，與寵物法國犬・多奇（暱稱：多多）卿卿我我，以及交織著日常格鬥軼事的爆笑動物短篇漫畫。明明是飼主卻被多奇討厭，希望有一天能被難以馴服的多奇所親近，而持續努力與揮灑淚水的熱鬧日常。小說書名：獅子王強大 電視劇改編小說(全)故事原創：東森創作改編小說：蕭沁恩定價：NT.300元[內容簡介]我越過千萬分之一的機率，只為遇見唯一的你！孤傲理性、凡事只注重機率的數學教授王強大，樂觀感性、愛講冷笑話的歷史老師汪薔薇，一樁成謎的陳年懸案將兩人的命運莫名糾結牽繫，並於各自心靈中無情劃下不時迸裂的重創。偽裝冷傲實則膽怯的獅子，於善良熱情的桃樂絲引領之下，以勇氣為劍，信任為鎧甲，揮散橫亙眼前一切陰霾尋找唯一真相，讓彼此的愛逐漸強大……輕小說書名：童話魔法使(02)原作：松智洋作者：StoryWorks插畫：監督定價：NT.230[內容簡介]為了傳達想法，少女們挺身而戰。踏出身為見習生的一步後，葉月與靜成為朋友。但不論身為魔法師的實力，或是與靜之間的情感仍是令人擔憂。另一方面，為了魔女之夜的下場賽事，靜提議到熱海進行集訓──該處是個受到結界覆蓋的常夏海濱勝地。在專屬於魔法師的樂園中，葉月等人隨即展開特訓，但聞訊趕來的各校見習生們也引起一陣騷動。另外，由集訓地回到學校後，在熱海山中遇見的神祕小動物突然出現在葉月面前。被命名為小噗的動物有個關於「原書」的巨大祕密，而葉月與靜為了處置而出現對立的意見。明明互相喜愛卻漸行漸遠。──故事與少女們思緒互相迸射火花，魔法少女奇幻故事第二集正式開演！輕小說書名：童話魔法使(02)原作：松智洋作者：StoryWorks插畫：監督定價：NT.330[內容簡介]特別版雙面雙層設計書衣+PP書籤組為了傳達想法，少女們挺身而戰。踏出身為見習生的一步後，葉月與靜成為朋友。但不論身為魔法師的實力，或是與靜之間的情感仍是令人擔憂。另一方面，為了魔女之夜的下場賽事，靜提議到熱海進行集訓──該處是個受到結界覆蓋的常夏海濱勝地。在專屬於魔法師的樂園中，葉月等人隨即展開特訓，但聞訊趕來的各校見習生們也引起一陣騷動。另外，由集訓地回到學校後，在熱海山中遇見的神祕小動物突然出現在葉月面前。被命名為小噗的動物有個關於「原書」的巨大祕密，而葉月與靜為了處置而出現對立的意見。明明互相喜愛卻漸行漸遠。──故事與少女們思緒互相迸射火花，魔法少女奇幻故事第二集正式開演！輕小說書名：我們是戀愛特警隊♥Q比特!!作者：涙爽創太插畫：ddal定價：NT.220[內容簡介]高中生活中最重要的盛事就是──「戀愛」。然而，這之中有大約99%的人往往在沒能向對方表白的情況下，戀情就這樣不告而終。有一個集團便是為了搜查出這些被埋藏在內心的戀慕之心、無法訴說出口的思懷，並引導其邁向解決之路而存在著。那就是戀愛警察，俗稱「Q比特」。這是一個關於一群作為陷入煩惱的少年少女們的戀愛邱比特，讓他們的愛情種子發芽盛開的雞婆戀愛刑警們愛與勇氣的故事。（※「Q比特」的成員裡雖然也有美少女，但是成員裡還有一位嘴邊留著一把亂糟糟鬍子的中年教師，而且還相當地活躍。閱讀前請先做好心理準備。）輕小說書名：夏日回憶錄作者：海津豐插畫：安茂定價：NT.230[內容簡介]國中二年級，暑假。我──荻原出海在那個村莊與仁科美音相遇。那年夏天和我所期望的寧靜不同，每天充滿歡笑與嘻鬧。積雨雲、飛上天空的煙火、在夜空中閃耀的銀河，那個夏天每一幕中都有妳的身影。那時的我以為這一瞬間將持續到永遠……然而時間是通往未來的單程車票，不可能重來。正因如此，我不斷奔向未來，因為無論經過多久、哪怕距離多遠，一定都有能再次見到妳的夏天──第10回小學館輕小說大賞‧優秀獎獲獎作品。輕小說書名：華志摩同學(01)作者：天宮伊佐插畫：山內靜定價：NT.230[內容簡介]位於北關東地區某縣的韻雅市發生了獵奇殺人事件。儘管慘絕人寰的事件接連發生，警方仍無法掌握犯人的真面目。幾乎就在同一時間點，一位擁有藝術品般美貌，名叫華志摩玲子的少女轉學進入市內的高中。她不和人交談，對什麼都不感興趣，在班上逐漸陷入孤立。然而，仍有件令華志摩玲子極度感興趣的事。便是市內發生的獵奇殺人事件，與「渴望手腳的都市傳說」有關的風聲——行徑詭異到令人不寒而慄的華志摩玲子，為各位帶來的新感覺民俗懸疑劇！輕小說書名：我們真的想做的事情作者：白都くろの插畫：珈琲貓定價：NT.210[內容簡介]進入這間學校後已過了數月。即使不多，我也交到了一些朋友，和女孩子們也相處得不錯。在我周圍的都是些充滿魅力的女孩子，令我感到有些不知所措，這大概是很奢侈的煩惱吧。不過隨著彼此關係越來越好，有件事我很在意。那就是這間學校是學習製作「給成年人看的媒體」，也就是成人媒體的專門學校。如果我喜歡的女孩子是「立志成為女優」，不管怎麼想，我的內心實在沒有自信能夠承受。目標兼顧情色與戀愛，煩惱的青春模樣！圖冊書名：霹靂風雲錄 轟動武林 轟定干戈／劇情典藏書作者：大霹靂定價：NT.400元[內容簡介]上古禁決，生死爭奪競存亡。驚鴻俠影，群龍並起風雲湧。轟動武林，天地蒼茫論英雄。天時亂序天時易，百歲沉算百歲息。霪雨蔽世蛟龍起，暗夜絕塵末世期。波旬再世，且看武林群俠如何力挽狂瀾全方位典藏「霹靂俠影之轟動武林」、「霹靂俠影之轟定干戈」雙檔好戲合體推出，精彩絕倫、不容錯過！首批附贈本書獨家限定「北狗最光陰」、「素還真」2張超大雙面典藏卡回饋霹靂戲迷，熱情加碼魔吞不動城系列典藏卡「天虎令」雙面精心製作，本尊、化身一舉收藏！圖冊書名：神姬PROJECT 官方角色設定畫冊作者：ASCII MEDIA WORKS定價：NT.899元[內容簡介]滿載角色魅力！繼承者必備的神姬畫冊！英靈、神姬、幻獸之外，更囊括敵方角色、武器、背景畫等大量圖像資料，總收錄圖片超過900張!!以遊戲中劇情橋段為基礎，介紹各角色的背景資料，戰鬥場面使用的Q版造型圖也有收錄！刊載多張首次公開的秘藏草圖！也有大受歡迎的官方4格漫畫的本書特別版喔!!圖冊書名：機動戰士鋼彈 雷霆宙域戰線 RECORD of THUNDERBOLT 動畫設定大全作者：HOBBY JAPAN定價：NT.750元[內容簡介]『機動戰士鋼彈 雷霆宙域戰線 』是以太空暗礁地帶"雷霆宙域"為舞台，描述地球聯邦軍與吉翁公國軍之間罕為人知的激戰歷程。這部動畫乃是改編自太田垣康男老師筆下的同名暢銷漫畫，並且由經手『機動戰士鋼彈UC』的精銳製作團隊詮釋為影像作品所成。本書中藉由介紹機械、人物、美術等為數眾多的圖文資料，加上特別專訪製作團隊等內容，徹底剖析這部作品充滿無比魅力的影像世界。圖冊書名：幻舞少女之劍 官方美術設定集作者：Ascii Media Works定價：NT.999元[內容簡介]以大量插畫與劇情點綴的少女們之軌跡。以刊載於各大媒體的日菜子插畫為中心，收錄了出自岸田梅爾先生筆下的美麗少女插畫！除了使用於遊戲中的插畫外，還首次公開各式草稿。15位美少女以及出現在異世界的魔物等插畫、設定畫，甚至還可看到未採用的各式設定集！鉅細靡遺地公開遊戲中看不到的細節！伴隨著遊戲畫面介紹會出現在本作主線劇情中的各種事件！能藉此回味少女們在學園以及日常生活中度過的點點滴滴。(蘇松濤報導)