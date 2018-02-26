台灣/青文出版社2018年2月預定出書訊息中央網路報 (2018-02-26 17:56)
二月來台舉辦首次海外簽名會的眉月啍老師代表作《愛在雨過天晴時》第五集登場！動畫漸入佳境！老師讚不絕口的新封面插畫+雙層書衣設計精美特別版同時登場！
只有兩集就憑藉著高人氣改編成動畫的輕小說《童話魔法使》第二集一樣在本月上市！一起推出的特別版附錄雙面雙層設計書衣+PP書籤組，故事越來越進入高潮!!百合少女們思緒互相迸射火花，魔法少女奇幻故事第二集正式開演！
《幻舞少女之劍 官方美術設定集》以刊載於各大媒體的日菜子插畫為中心，收錄了出自岸田梅爾先生筆下的美麗少女插畫！除了使用於遊戲中的插畫外，還首次公開各式草稿。15位美少女以及出現在異世界的魔物等插畫、設定畫，甚至還可看到未採用的各式設定集！
安達充老師膾炙人口的經典漫畫《H2 和你在一起的日子》豪華版隆重推出！台灣獨家特殊鏤空設計書衣+超質感蝴蝶頁！王牌投手與強打者將賭上HERO的寶座，再次展開競爭…
漫畫
書名：性感學長與戀愛陷阱(全)
作者：西原ケイタ
定價：NT.140元
[內容簡介]
轉學到鄉下男校的第一天，
和弘幫助了被男生強迫而感到困擾的燈里。
燈里因為自身滿溢的性感，而迷惑了許多的男人，
是引發無數問題的學校名人，通稱──性感學長！
和弘跟燈里接觸後，被他楚楚可憐的外貌所吸引，
向燈里表達自己的心意後，得到了
「我也第一眼就覺得你很可愛」的回覆，並且被親吻了。
才想著一切都很順利時，得意忘形的和弘發現了燈里不為人知的另一面———？
漫畫
書名：白領驅魔師 奧村雪男的憂愁(03)
作者：佐佐木ミノル
定價：NT.99元
[內容簡介]
朴拍到出雲決定性的瞬間！
最近開始認真煩惱掉髮問題的勝呂。
柔造想要的生日禮物是…!?
角色們露出意外一面之『青之驅魔師』的
平行世界日常喜劇第３集──!!
漫畫
書名：屍落城市(02)
作者：磐秋ハル
定價：NT.140元
[內容簡介]
由於受到屍體病毒的感染，
鹿羽町被第二個「箱」所區隔開來。
違反避難建議，隱身於郊外山裡的
高中教師・葛城柘榴──妹妹・小桃被某人劫走了。
夥同了解事態的謎樣男人，一同前往的目的地，
竟然是有無數活屍仍舊在蠕動的廢棄醫院!?
漫畫
書名：此花綺譚(02)
作品：天乃咲哉
定價：NT.140元
[內容簡介]
季節由春轉夏…
在此，柚將初次迎接
此花亭之秋。
在位於此世與彼世之間的溫泉旅館，
狐妖女侍們無微不至地款待來客。
點亮療癒您內心的燈火，
懷舊的和風綺譚，第２集。
漫畫
書名：重版出來！(08)
作者：松田奈緒子
定價：NT.199元
[內容簡介]
從編輯到書店店員的團體戰！！
新人編輯所面對的真實漫畫奮鬥記！
整個團隊在行銷漫畫上的戰略、堅持、淚水、熱情。
給你最認真的醍醐味與最棒的活力！！
這本漫畫，要大賣！！第八集!!
漫畫
書名：牙鬥獸娘(05)
原作：村田真哉
作畫：隅田かずあさ
定價：NT.140元
[內容簡介]
在王者「老虎」的必殺技下
還能重新站起來的「蜜獾」，
終於被「老虎」承認實力，
使出全力的必殺一擊。
在窮途末路下，身為玩家的野本
被迫抉擇是該讓「蜜獾」逃走，
還是繼續對戰…!!
漫畫
書名：牙鬥獸娘(05)特別版
原作：村田真哉
作畫：隅田かずあさ
定價：NT.190元
[內容簡介]
特別版採用雙層書衣設計!!
在王者「老虎」的必殺技下
還能重新站起來的「蜜獾」，
終於被「老虎」承認實力，
使出全力的必殺一擊。
在窮途末路下，身為玩家的野本
被迫抉擇是該讓「蜜獾」逃走，
還是繼續對戰…!!
漫畫
書名：狩魔戰記(03)
作者：山本晉
定價：NT.140元
[內容簡介]
打倒超巨大魔王──薩畢耶努之後，變得更弱的亞杜要對付２個兄弟魔王。
面對壓倒性的戰力差，此時向勇格他們伸出手的是……
漫畫
書名：電影版妖怪手錶 飛天巨鯨與兩個世界的大冒險喵！(全)
作者：小西紀行
定價：NT.130元
[內容簡介]
特製金屬書衣!!
櫻花新城出現飛天巨鯨!!
飛天巨鯨吼叫的時候，世界就會變得扭曲，
一如往常的「普通」世界，變成了「現實的」世界!!
為了恢復原來的世界，景太他們與神祕的無尾熊妖怪一起，
甚至連閻魔大王也捲入挑戰巨大之謎!!
與電影不同內容的前所未有的故事，一定要看!!
漫畫
書名：愛在雨過天晴時(05)
作者：眉月啍
定價：NT.140元
[內容簡介]
唯、吉澤、加瀨，
每個人都有各自無法實現的戀情。
至於小晶，
她決定以朋友的身分與喜歡的人相處。
面對這樣的她，店長的反應是…!?
17歲的秋季開始了──
漫畫
書名：愛在雨過天晴時(05)特別版
作者：眉月啍
定價：NT.200元
[內容簡介]
唯、吉澤、加瀨，
每個人都有各自無法實現的戀情。
至於小晶，
她決定以朋友的身分與喜歡的人相處。
面對這樣的她，店長的反應是…!?
17歲的秋季開始了──
漫畫
書名：偶像事變 ～鴿子聽不見悲鳴～(01)
作者：ミサヲ
定價：NT.140元
[內容簡介]
當紅偶像柊瀨樂
由於不知為何人設置的爆裂物而身受重傷。
爆炸事件的犯人
大眾一致懷疑
是在數年前重大爆炸案中被逮捕、
當時13歲的少年——日谷一鷹。
在爆炸事件後，
粉絲把對偶像的愛，轉變成對犯人的恨。
整個日本開始慢慢改變——
漫畫
書名：在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 外傳 劍姬神聖譚(03)
原作：大森藤ノ
漫畫：矢樹貴
定價：NT.140元
[內容簡介]
艾絲等人在地下城內的旅館鎮遭遇殺人事件，
兇手至少是Lv.5以上的冒險者……
另一方面，洛基在地上尋找釋放新種怪獸的犯人。
在遙遠兩地發生的兩起事件，
讓歐拉麗瀰漫詭譎的氣氛──
美少女雲集的地下迷宮幻想物語第３集！
無庸置疑的，沒看過本篇也一樣精采！
漫畫
書名：徒然喜歡你(07)
作者：若林稔弥
定價：NT.99元
[內容簡介]
但說不定愛情故事早已開始了。
隨著小田先生那首名曲的前奏
登登登地響起……
怎麼可能會有那麼剛好的事，
以為在演連續劇啊！
漫畫
書名：現代魔女的求職日記(02)
原作：相澤沙
漫畫：はま
定價：NT.140元
[內容簡介]
見習魔女玉城禰子15歲，
雖然掛出「出租魔女的魔法」這樣的招牌，
連續幾天卻都門可羅雀。
這時出現在閒到不行的禰子面前的，竟然是……？
這樣和無業遊民有什麼差別嘛～！
漫畫
書名：傀儡馬戲團 豪華版(23)完
作者：藤田和日郎
定價：NT.400元
[內容簡介]
治療ZONAPHA症的方法到底是…？
擺脫自動傀儡們的追擊，
在非常大的犧牲之下終於將太空梭送達發射基地。
但是，到底能夠順利上太空見得到無臉司令嗎…!?
精采大完結，你將目擊傀儡馬戲團最終幕的盛大演出!!
超厚的最後一集!!
漫畫
書名：民法修正～一夫多妻時代來臨～(03)
作者：竹內櫻
定價：NT.140元
[內容簡介]
獲得一夫多妻權利的淺尾正平，
與未婚妻美知留、資本家的女兒小純，
以及飽經風霜的香苗三人展開同居生活。
雖然一起生活的事情已經圓滿落幕，
但問題仍堆積如山的第３集!!!
漫畫
書名：爸爸與父親的家庭食堂(03)
作者：豐田悠
定價：NT.140元
[內容簡介]
外表凶惡卻能幹的千石。
與溫文儒雅卻笨拙的晴海。
兩個完全相反的父親，
在孩子們的教育方針上起了衝突！
教會兩人愛情與過度干涉有何不同的，
是圍繞著餐桌的家庭時間──
從零開始的男人家常料理，
擁抱的第三集!!
漫畫
書名：為了我就是我。(03)
作者：葉月抹茶
定價：NT.140元
[內容簡介]
映照在紗奈眼瞳裡的是駿、還是步？
藉由和理想的自己的對調，
駿慢慢地可以說出自己真正的想法了。
駿的變化，不但影響到已變得疏遠的昔日好友們，
甚至連自己的言行舉止也愈來愈像「步」。
而目睹這一切的紗奈，心境上也產生了某種變化──
圍繞著自己的青春塗鴉，第３集登場。
一段蘊含著「謊言」的青春物語。
漫畫
書名：為了我就是我。(03)限定版
作者：葉月抹茶
定價：NT.170元
[內容簡介]
映照在紗奈眼瞳裡的是駿、還是步？
藉由和理想的自己的對調，
駿慢慢地可以說出自己真正的想法了。
駿的變化，不但影響到已變得疏遠的昔日好友們，
甚至連自己的言行舉止也愈來愈像「步」。
而目睹這一切的紗奈，心境上也產生了某種變化──
圍繞著自己的青春塗鴉，第３集登場。
一段蘊含著「謊言」的青春物語。
漫畫
書名：在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼(08)
原作：大森藤ノ
漫畫：九二枝
定價：NT.140元
[內容簡介]
貝爾‧克朗尼進入地下城『中層』。
多虧莉莉跟韋爾夫三人之間堅定的羈絆，這趟攻略進展得相當順利。
就在此時卻發生出乎意料的狀況──【怪物奉送】。
面對被其他小隊引來的怪物，戰況急轉直下。
無法返回地表的貝爾，
最終被迫做出某個決定……
與此同時，待在城鎮裡的赫斯緹雅，
因為擔心久久未返家的貝爾而組織『搜救隊』。
並且決定潛入被視為諸神禁地的地下城。
兩人的『決定』會順利交會嗎──？
這是由女神記下少年征途的
【眷族物語】──第８集。
漫畫
書名：ALL OUT!! 全力達陣!!(07)
作者：雨瀨シオリ
定價：NT.140元
[內容簡介]
在橄欖球聖地──菅平的夏季住宿集訓開始了！
神高橄欖球社練習比賽初賽對上的是
大阪前８強天竺理工高中。
他們將如何迎戰這個在日本數一數二的橄欖球激戰區中
脫穎而出的強校呢──!?
漫畫
書名：魯蛇少女的不思議神顏大冒險(03)
作者：周顯宗
定價：NT.130元
[內容簡介]
最好用的工具人志海
被神顏灸衛選上，
背叛了飛娜，
而且還要把她抓回去
好找尋其他神顏的下落!!
情急之下，她施展
跟張或特訓時學會的能力——
神通力全開!!
激發廢柴的終極之力吧～～
漫畫
書名：昇天藥局！(01)
作者：春輝
定價：NT.140元
[內容簡介]
出現在有著煩惱的人面前的藥局──誠資堂。
藥劑師壽會開給你不可思議的處方。
戀愛煩惱的女高中生、缺乏性愛的新婚夫婦、
焦急於公司前輩的ＯＬ等等…
今天心靈的齒輪沒有咬合的人們也會來造訪誠資堂。
這帖藥，要不要服用，就看你決定────
漫畫
書名：揮劍斬明月(03)完
作者：堀內厚德
定價：NT.99元
[內容簡介]
為了阻止後來史稱「櫻田門外之變」的大老暗殺計劃，
試衛館的門生挺身攔阻。
可是，在場目擊到的衝擊光景在宗次郎與勝太的內心中植入「希望」與「詛咒」──
最後，宗次郎等人在新夥伴的加入下終於組成了「新選組」。
由壓倒性的熱量所描繪出的，
男人們的「血」與「哀傷的命運」的結局會是!?
這齣故事並不是「時代劇」。
而是贈與不知該為何而活，
給所有少年的「你的故事」。
漫畫
書名：男女合校的現實(04)
作者：Sanui Yuu、伊丹澄一
定價：NT.130元
[內容簡介]
雖然不會總是恰恰好地遇到宿敵
或是驚心動魄的冒險，
但即使是不去多想的日常生活，
只要好好觀察就會發現竟是如此耀眼呢——
就是這樣的校園生活喜劇第４彈！
漫畫
書名：鬪獸士(02)
作者：柿崎正澄
定價：NT.99元
[內容簡介]
為了追討費恩與迪蘭達爾，羅馬軍因此侵略阿爾比昂。
阿爾比昂的海柏敦一帶，有個人類與亞人種和平共存的村落。
但在羅馬軍突如其來的襲擊之下，
亞瑟等三名少年卻只能眼睜睜看著青梅竹馬的艾蓮被奪走…
紛亂後，亞瑟他們所下定的決心是──
漫畫
書名：魔法人妻真奈美(全)
作者：LINDA
定價：NT.140元
[內容簡介]
曾經作為一位魔法少女拯救世界的少女真奈美。
而她長大成人以後，與相愛的男人結婚後，化身「魔法人妻」。
在世事的波濤、社會的嚴峻、都市的孤獨、
以及渴求愛情的慾望的夾縫之間，
真奈美即將發動愛的魔法……!!!!!!!!!!!
漫畫
書名：我家才沒電視咧(全)
原作：億章
漫畫：井上菜摘
定價：NT.140元
[內容簡介]
這是有關一個男人，
對於巧妙逃避支付收視費的用戶，
迫使其進行簽約、繳交收視費用的故事。
匪夷所思的費用徵收喜劇!!
漫畫
書名：H2 和你在一起的日子 豪華版(01)
作者：安達充
定價：NT.350元
[內容簡介]
特殊鏤空設計書衣+超質感蝴蝶頁
「再持續投球下去，手肘就會報廢!?」
這句話促使連續２年引領球隊拿下
國中地區大賽優勝的王牌投手國見比呂，
以及４棒強打者橘英雄的人生產生巨大的變化!!
相對於比呂就讀沒有棒球社的高中，英雄進入甲子園常客的強校，
兩人本該就此步上各自不同的道路，
豈知是否為命運的戲弄，誰也沒有料想到，
王牌投手與強打者將賭上HERO的寶座，再次展開競爭…
漫畫
書名：H2 和你在一起的日子 豪華版(02)
作者：安達充
定價：NT.350元
[內容簡介]
特殊鏤空設計書衣+超質感蝴蝶頁
解散!?還是升格為社團!?
比呂雖然重拾棒球，卻突然迎來大危機！
愛好會升格為社團的條件，
就是得率領實力上壓倒性不利的隊友──
單純喜歡棒球的弱小愛好會成員，
打贏擁有英雄的地區大賽亞軍球隊。
可說是無謀地賭上比呂以及愛好會命運的比賽，
就此展開!!
漫畫
書名：H2 和你在一起的日子 豪華版(03)
作者：安達充
定價：NT.350元
[內容簡介]
特殊鏤空設計書衣+超質感蝴蝶頁
「出局！」
比賽結束的最終宣判無情地響遍球場。
這個瞬間，棒球愛好會確定解散…
不僅腳受傷，連目標也失去了，
比呂因此低迷不振。
但是，他們還沒放棄成立棒球社的願望。
其中，野田提出了某招奇計！
決定愛好會命運的這項奇計究竟是!?
漫畫
書名：H2 和你在一起的日子 豪華版(04)
作者：安達充
定價：NT.350元
[內容簡介]
特殊鏤空設計書衣+超質感蝴蝶頁
「那是預告三振的暗號喔！」
野田對站在打擊區上的廣田如此呢喃著。
投手丘上，比呂則若無其事的搔著脖子。
這個預告三振的暗號，是春華他那擔任教練的大哥敲定的。
廣田得知這件事後，雖然一派從容，然而內心卻產生了漣漪。
僅止於文化祭活動一環的這場練習比賽，
作為雙方開始意識到彼此的起點，正如火如荼的開打!!
漫畫
書名：我家的愛犬不愛我。多奇生活日誌
作者：高久尚子
定價：NT.160元
[內容簡介]
總是被截稿日追著跑的BL作家・高久尚子，
與寵物法國犬・多奇（暱稱：多多）卿卿我我，
以及交織著日常格鬥軼事的爆笑動物短篇漫畫。
明明是飼主卻被多奇討厭，希望有一天能被難以馴服的多奇
所親近，而持續努力與揮灑淚水的熱鬧日常。
小說
書名：獅子王強大 電視劇改編小說(全)
故事原創：東森創作
改編小說：蕭沁恩
定價：NT.300元
[內容簡介]
我越過千萬分之一的機率，只為遇見唯一的你！
孤傲理性、凡事只注重機率的數學教授王強大，
樂觀感性、愛講冷笑話的歷史老師汪薔薇，
一樁成謎的陳年懸案
將兩人的命運莫名糾結牽繫，
並於各自心靈中
無情劃下不時迸裂的重創。
偽裝冷傲實則膽怯的獅子，
於善良熱情的桃樂絲引領之下，
以勇氣為劍，信任為鎧甲，
揮散橫亙眼前一切陰霾
尋找唯一真相，
讓彼此的愛逐漸強大……
輕小說
書名：童話魔法使(02)
原作：松智洋
作者：StoryWorks
插畫：監督
定價：NT.230
[內容簡介]
為了傳達想法，少女們挺身而戰。
踏出身為見習生的一步後，葉月與靜成為朋友。但不論身為魔法師的實力，
或是與靜之間的情感仍是令人擔憂。另一方面，為了魔女之夜的下場賽事，
靜提議到熱海進行集訓──該處是個受到結界覆蓋的常夏海濱勝地。
在專屬於魔法師的樂園中，葉月等人隨即展開特訓，但聞訊趕來的各校見習生們也引起一陣騷動。
另外，由集訓地回到學校後，在熱海山中遇見的神祕小動物突然出現在葉月面前。
被命名為小噗的動物有個關於「原書」的巨大祕密，而葉月與靜為了處置而出現對立的意見。
明明互相喜愛卻漸行漸遠。
──故事與少女們思緒互相迸射火花，魔法少女奇幻故事第二集正式開演！
輕小說
書名：童話魔法使(02)
原作：松智洋
作者：StoryWorks
插畫：監督
定價：NT.330
[內容簡介]
特別版雙面雙層設計書衣+PP書籤組
為了傳達想法，少女們挺身而戰。
踏出身為見習生的一步後，葉月與靜成為朋友。但不論身為魔法師的實力，
或是與靜之間的情感仍是令人擔憂。另一方面，為了魔女之夜的下場賽事，
靜提議到熱海進行集訓──該處是個受到結界覆蓋的常夏海濱勝地。
在專屬於魔法師的樂園中，葉月等人隨即展開特訓，但聞訊趕來的各校見習生們也引起一陣騷動。
另外，由集訓地回到學校後，在熱海山中遇見的神祕小動物突然出現在葉月面前。
被命名為小噗的動物有個關於「原書」的巨大祕密，而葉月與靜為了處置而出現對立的意見。
明明互相喜愛卻漸行漸遠。
──故事與少女們思緒互相迸射火花，魔法少女奇幻故事第二集正式開演！
輕小說
書名：我們是戀愛特警隊♥Q比特!!
作者：涙爽創太
插畫：ddal
定價：NT.220
[內容簡介]
高中生活中最重要的盛事就是──「戀愛」。然而，
這之中有大約99%的人往往在沒能向對方表白的情況下，戀情就這樣不告而終。
有一個集團便是為了搜查出這些被埋藏在內心的戀慕之心、無法訴說出口的思懷，
並引導其邁向解決之路而存在著。那就是戀愛警察，俗稱「Q比特」。
這是一個關於一群作為陷入煩惱的少年少女們的戀愛邱比特，
讓他們的愛情種子發芽盛開的雞婆戀愛刑警們愛與勇氣的故事。
（※「Q比特」的成員裡雖然也有美少女，但是成員裡還有一位嘴邊留著一把亂糟糟鬍子的中年教師，
而且還相當地活躍。閱讀前請先做好心理準備。）
輕小說
書名：夏日回憶錄
作者：海津豐
插畫：安茂
定價：NT.230
[內容簡介]
國中二年級，暑假。我──荻原出海在那個村莊與仁科美音相遇。
那年夏天和我所期望的寧靜不同，每天充滿歡笑與嘻鬧。
積雨雲、飛上天空的煙火、在夜空中閃耀的銀河，
那個夏天每一幕中都有妳的身影。那時的我以為這一瞬間將持續到永遠……
然而時間是通往未來的單程車票，不可能重來。
正因如此，我不斷奔向未來，因為無論經過多久、
哪怕距離多遠，一定都有能再次見到妳的夏天──
第10回小學館輕小說大賞‧優秀獎獲獎作品。
輕小說
書名：華志摩同學(01)
作者：天宮伊佐
插畫：山內靜
定價：NT.230
[內容簡介]
位於北關東地區某縣的韻雅市發生了獵奇殺人事件。
儘管慘絕人寰的事件接連發生，警方仍無法掌握犯人的真面目。
幾乎就在同一時間點，一位擁有藝術品般美貌，
名叫華志摩玲子的少女轉學進入市內的高中。
她不和人交談，對什麼都不感興趣，在班上逐漸陷入孤立。
然而，仍有件令華志摩玲子極度感興趣的事。
便是市內發生的獵奇殺人事件，
與「渴望手腳的都市傳說」有關的風聲——
行徑詭異到令人不寒而慄的華志摩玲子，
為各位帶來的新感覺民俗懸疑劇！
輕小說
書名：我們真的想做的事情
作者：白都くろの
插畫：珈琲貓
定價：NT.210
[內容簡介]
進入這間學校後已過了數月。即使不多，我也交到了一些朋友，
和女孩子們也相處得不錯。在我周圍的都是些充滿魅力的女孩子，
令我感到有些不知所措，這大概是很奢侈的煩惱吧。不過隨著彼此關係越來越好，
有件事我很在意。那就是這間學校是學習製作「給成年人看的媒體」，
也就是成人媒體的專門學校。如果我喜歡的女孩子是「立志成為女優」，
不管怎麼想，我的內心實在沒有自信能夠承受。
目標兼顧情色與戀愛，煩惱的青春模樣！
圖冊
書名：霹靂風雲錄 轟動武林 轟定干戈／劇情典藏書
作者：大霹靂
定價：NT.400元
[內容簡介]
上古禁決，生死爭奪競存亡。
驚鴻俠影，群龍並起風雲湧。
轟動武林，天地蒼茫論英雄。
天時亂序天時易，百歲沉算百歲息。
霪雨蔽世蛟龍起，暗夜絕塵末世期。
波旬再世，且看武林群俠如何力挽狂瀾
全方位典藏「霹靂俠影之轟動武林」、「霹靂俠影之轟定干戈」
雙檔好戲合體推出，精彩絕倫、不容錯過！
首批附贈本書獨家限定「北狗最光陰」、「素還真」2張超大雙面典藏卡
回饋霹靂戲迷，熱情加碼魔吞不動城系列典藏卡「天虎令」
雙面精心製作，本尊、化身一舉收藏！
圖冊
書名：神姬PROJECT 官方角色設定畫冊
作者：ASCII MEDIA WORKS
定價：NT.899元
[內容簡介]
滿載角色魅力！繼承者必備的神姬畫冊！
英靈、神姬、幻獸之外，
更囊括敵方角色、武器、背景畫等大量圖像資料，
總收錄圖片超過900張!!
以遊戲中劇情橋段為基礎，介紹各角色的背景資料，
戰鬥場面使用的Q版造型圖也有收錄！
刊載多張首次公開的秘藏草圖！
也有大受歡迎的官方4格漫畫的本書特別版喔!!
圖冊
書名：機動戰士鋼彈 雷霆宙域戰線 RECORD of THUNDERBOLT 動畫設定大全
作者：HOBBY JAPAN
定價：NT.750元
[內容簡介]
『機動戰士鋼彈 雷霆宙域戰線 』是以太空暗礁地帶"雷霆宙域"為舞台，
描述地球聯邦軍與吉翁公國軍之間罕為人知的激戰歷程。
這部動畫乃是改編自太田垣康男老師筆下的同名暢銷漫畫，
並且由經手『機動戰士鋼彈UC』的精銳製作團隊詮釋為影像作品所成。
本書中藉由介紹機械、人物、美術等為數眾多的圖文資料，
加上特別專訪製作團隊等內容，徹底剖析這部作品充滿無比魅力的影像世界。
圖冊
書名：幻舞少女之劍 官方美術設定集
作者：Ascii Media Works
定價：NT.999元
[內容簡介]
以大量插畫與劇情點綴的少女們之軌跡。
以刊載於各大媒體的日菜子插畫為中心，收錄了出自岸田梅爾先生筆下的美麗少女插畫！
除了使用於遊戲中的插畫外，還首次公開各式草稿。
15位美少女以及出現在異世界的魔物等插畫、設定畫，甚至還可看到未採用的各式設定集！
鉅細靡遺地公開遊戲中看不到的細節！
伴隨著遊戲畫面介紹會出現在本作主線劇情中的各種事件！
能藉此回味少女們在學園以及日常生活中度過的點點滴滴。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
電子書熱潮不減 樂天Kobo業績爆增近7倍【中央網路報】
全民爆搶購潮！台灣「衛生紙亂象」登上英國BBC【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》