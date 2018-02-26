【中央網路報】

香格里拉台南遠東國際大飯店4/15舉辦「登高府城‧為愛出發」公益登高賽，飯店總經理凱德曼(右2)、臺南市張政源副市長(左2)、觀光旅遊局王時思局長(左1)與社會局劉淑惠局長(右1)、共同宣佈賽事正式邁入倒數。臺南市張政源副市長致詞。香格里拉台南遠東國際大飯店總經理凱德曼致詞。 為關懷兒童而跑！「登高府城‧為愛出發」公益登高賽，由遠東集團與香格里拉台南遠東國際大飯店主辦、成大醫院協辦，將於4月15日再度於台南第一高樓－香格里拉台南遠東國際大飯店登場！今日於酒店盛大舉辦賽前記者會，會中邀請臺南市張政源副市長、觀光旅遊局王時思局長、社會局劉淑惠局長、成大醫院趙庭興主任秘書與飯店總經理凱德曼(Ross Miles-Cadman)，共同宣佈賽事正式邁入第四屆，報名所得扣除支出後將全數捐贈予台南家扶中心，邀請民眾挑戰自我為公益而跑！ 即日起至3月15日，可至活動官網http://bit.ly/2018VR線上報名，敬請把握機會。賽事組別「男子個人組」、「女子個人組」以及「團體組」，報名費個人參賽組每人新台幣600元，團體組每組十人新台幣6,000元。今年，特別增設「親子趣味三人組」報名費1,000元，每隊由至少1位成人配帶晶片，帶滿5歲未滿15歲之孩童參賽，邀請爸爸媽媽帶孩子一起參賽，讓孩子從小就能參與社會關懷創造難忘家庭回憶。所有參賽者可獲得活動紀念獎牌、紀念背心、運動伸縮杯、紀念毛巾、面膜、點心與完賽證明外；各組前三名贏家更有榮譽獎盃及超值獎勵，最大獎可獲得香格里拉台北或台南遠東飯店住宿券、自助餐券、餐飲現金抵用券及健身俱樂部使用券等豐富獎項。另外，更增設「最佳造型獎」，邀請到熱心公益的星際義工隊扮成各路超級英雄來助陣，鼓勵參賽者放膽秀自己、變裝來參賽為增添賽事豐富與趣味性，獲選最佳造型者還可獲得價值約一萬兩千元，由國泰航空贊助的香港來回機票大獎！遠東銀行卡友更可於當天獨享貴賓休息室的禮遇。臺南市張政源副市長表示，”登高府城‧為愛出發”不僅是一場具有社會愛心的公益運動賽事，更是一個觀光活動！往年賽事吸引將近11個國家的人在台南，將近50%外縣市民眾前來共襄盛舉，成功地結合城市與觀光，完美成就臺南城市行銷。香格里拉台南遠東國際大飯店總經理凱德曼指出，身為紮根台南的指標性飯店之一，我們一直致力於落實企業社會責任與在地連結。活動所得及企業贊助扣除支出後，我們已捐贈超過120萬予台南家扶中心，也喚起大家對於弱勢家庭與兒童之關懷及參與，為社會注入正面影響力，更直接幫助到社會上許多需要幫助的家庭與孩童。為台南在地年度指標性公益運動賽事。4月15日(星期日)活動當天，所有參賽者將在自地下二樓垂直攀升40層樓，高度共136公尺，歷屆最高紀錄由2015年捷克選手Mr. Petr Novotny以3分52秒的成績所創下的紀錄，期待本屆將突破此記錄，敬請拭目以待！賽事由遠東集團與香格里拉台南遠東國際大飯店主辦、成大醫院協辦，並由台南安平夜跑協會執行賽務。活動贊助包含徐元智紀念基金會、遠鼎股份有限公司、鼎鼎聯合行銷股份有限公司(HAPPY GO)、遠東國際商業銀行、遠通電收ETC、台南大遠百、臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、亞洲水泥股份有限公司、裕民海運股份有限公司、evian依雲法國天然礦泉水、財團法人台灣省私立台南仁愛之家、Candy Wu寶石設計、國泰航空、全虹企業股份有限公司、迪信實業有限公司、松葉食品股份有限公司、新偉國際管理顧問股份有限公司、青航海外旅行社、277自轉車、百歌燈光音響舞台工程公司、Elinchen 運動生活面膜以及和美水果行等熱心企業攜手合作。民眾可至活動官網 http://www.sltn.tw線上報名及了解活動詳情，亦可追蹤飯店臉書粉絲團獲取最即時的賽事資訊。地址：台南市東區大學路西段89號，電話：(06) 702 8888。飯店官方網站：Shangri-la.com/tainan（蔡清欽報導）