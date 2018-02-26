台南大億麗緻酒店 房客響應節水環保享優惠中央網路報 (2018-02-26 17:59)
「綠舒活環保住房專案」平日入住「雅緻單人房」及「雅緻雙人房」最優35折起均一價每房3,666元、「豪華家庭房」每房5,000元，住宿期間每二天更換一次床單、被套、毛巾及浴巾，不含早餐及盥洗用品如牙刷、拖鞋、牙膏、浴帽、梳子、刮鬍刀及浴袍、拖鞋、乳液、咖啡、茶包等，並供應牆式按壓沐浴乳及洗髮精，減少一次性消耗備品，鼓勵綠色消費。因應近期停水狀況，客人電話訂房時，酒店人員更加推廣房客入住此專案，房客參與度高。
除此之外，凡續住任一房型也可參與「綠色環保服務專案」，入住第二日上午9點前填寫「綠色環保服務表」並繳交至酒店櫃台，當日房間即不更換床單被單、毛巾、和盥洗用品，完成後酒店給予房客「餐飲抵用券100元」乙張做為響應獎勵。自專案推出以來已目前高達上千張抵用券送出，深受房客熱烈支持。更多詳情及訂房洽官網www.tayihlandis.com.tw或電洽06-216-0077訂房中心。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- (女) NIKE AIR HUARACHE RUN ULTRA GS 運動休閒鞋-慢跑 黑
- 【優眠-硬床愛好者】新樂齡2.5特硬支撐連結式床墊(3.5尺)
- ZOOM MUSE 3826 特殊讀時腕錶-銀色/43mm
- 【格藍傢飾】新時代L型超彈性沙發套二件式(左右款四色任選)
- 電子式天秤翻頁立鐘(雙腳座)-白/20cm
- FUJIFILM Instax mini 9 拍立得 (平輸)
- 【驚喜折扣】2017年 光陽KYMCO機車 K-XCT 300 ABS(全新車)
- VYCOZ 光學眼鏡 輕薄時尚熱銷半圓框款(紫-銀) #KISS PUR
- 【BuyJM】低甲醛仿馬鞍皮120公分一大一小抽屜穩重型工作桌(
- CLICK 飆速儀表個性皮帶錶-銀框白/45mm
電子書熱潮不減 樂天Kobo業績爆增近7倍【中央網路報】
全民爆搶購潮！台灣「衛生紙亂象」登上英國BBC【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》