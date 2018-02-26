【中央網路報】

台南大億麗緻酒店推行「綠色環保服務專案」，房客響應節水環保享優惠。 榮獲行政院環境保護署指定環保旅店的台南大億麗緻酒店，自開幕以來推出「綠舒活環保住房專案」及2013年即開始推行「綠色環保服務專案」，提供房宿優惠讓房客入住時一起響應環保，為大台南地區首家環保旅店。這兩日為配合「養護工程處拓寬改善工程」，進行2000mm送水幹管新舊管線停水改接施工，大台南市多處施工停水，大億麗緻酒店更加積極推廣房客共同參與專案活動，達到全面節水目標，改善停水之急。「綠舒活環保住房專案」平日入住「雅緻單人房」及「雅緻雙人房」最優35折起均一價每房3,666元、「豪華家庭房」每房5,000元，住宿期間每二天更換一次床單、被套、毛巾及浴巾，不含早餐及盥洗用品如牙刷、拖鞋、牙膏、浴帽、梳子、刮鬍刀及浴袍、拖鞋、乳液、咖啡、茶包等，並供應牆式按壓沐浴乳及洗髮精，減少一次性消耗備品，鼓勵綠色消費。因應近期停水狀況，客人電話訂房時，酒店人員更加推廣房客入住此專案，房客參與度高。除此之外，凡續住任一房型也可參與「綠色環保服務專案」，入住第二日上午9點前填寫「綠色環保服務表」並繳交至酒店櫃台，當日房間即不更換床單被單、毛巾、和盥洗用品，完成後酒店給予房客「餐飲抵用券100元」乙張做為響應獎勵。自專案推出以來已目前高達上千張抵用券送出，深受房客熱烈支持。更多詳情及訂房洽官網www.tayihlandis.com.tw或電洽06-216-0077訂房中心。（蔡清欽報導）